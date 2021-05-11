Bilecik'in alan kodu kaçtır? Bilecik telefon kodu hakkında bilgi

Özellikle tarihi ve kültürel yapısı ile bir adım öne çıkan Bilecik, aynı zamanda her yıl pek çok önemli şenliklere ev sahipliği yapar. Bu sebepten dolayı yoğun bir şehir olması ile beraber alan kodu üzerinden çok iletişim kurulur. O yüzden Bilecik şehrin alan kodu merak edilen numaralar içerisinde yer alır.

Bilecik'in Alan Kodu Kaçtır?

Bilecik alan kodu 0228’dir. Bu şehre ulaşım sağlamak ve iletişim kurmak için sabit hatlar adına 228 numarasını tuşlanması gerekmektedir. Bu numarayı tuşlamak ile beraber merkez ve ilçelerine rahatlıkla ulaşım sağlanabilir. Özellikle hem Turizm hem de ticari açıdan önemli bir şehir olması ile beraber, yıl içerisinde sürekli olarak telefon üzerinden iletişim gerçekleşen bir bölgedir.

Şehir adına hem merkezi hem de ilçelerini ulaşım sağlayarak iletişim kurabilmek için, alan kodu 0228’i tuşlayarak bağlanabilirsiniz. Aynı zamanda doğal güzellikleri ile beraber oto safari olarak da meşhur bir şehir olması üzerinden, önemli bir potansiyel teşkil ettiğini söylemek mümkün. Bu sebepten dolayı ihtiyaca göre gerekli amaçlar doğrultusunda şehre ulaşım sağlamak için, alan kodu olarak 228 numarası tuşlanabilir. Böylece hem merkez hem de ilçeler arasında ilgili notalarla bağlantı kurulabilir.