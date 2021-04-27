Bilecik plaka kodu kaçtır? Bilecik ve ilçelerinin plaka harfleri
Plaka kullanımı dünyada ilk defa Fransa'da kullanılmaya başlanmıştır. Sonra bu uygulama tüm dünyaya yayılmıştır. Her ülkenin kendine özel plaka sıralaması ve şekli vardır. Bu yüzden bir aracın plakasından hangi ülkeye ait olduğunu anlayabiliriz. Plakalar araba, otobüs, taksi, kamyonet ve motor gibi taşıtlar için kullanılmakta. Bu plakalar araçların trafiğe çıkabilir duruma getirir. Herhangi bir sorunda araçları bu kendilerine özel plaka kodlarından tespit edilmektedir. Bu yüzden araçların plaka kodları çok önemlidir. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de 81 tane il ve plaka kodu vardır. Bu illerden hepsinin plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları alfabetik olarak illere verilmiştir. Alfabetik konumundan dolayı Bilecik ilimizin plaka kodu 11'dir. Plaka kodları araçların adı aynı zamanda kimliği olduğunu söyleyebiliriz. Araçların ön veya arka kısımlarında bu plakalar görünmelidir.
Bilecik Plaka Kodu Kaçtır?
Bilecik ilimizin plaka kodu 11'dir. Bu yüzden Bilecik iline ait motor, araba, kamyon ve bunun gibi taşıtların hepsinin plaka kodu 11'dir. Aynı şekilde 11 plaka kodunun yanında bulunan diğer kodlarda Bilecik ilinin ilçelerini temsil etmektedir. Plaka koduna bakarak o aracın hangi ile ve ilçeye ait olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Bilecik plaka kodunun 11 gibi küçük bir sayı olmasının nedeni ise Bilecik ilçesinin başındaki b harfidir. B harfi alfabedeki ikinci sıradaki harfimizdir. Bu yüzden Bilecik ilinin plaka kodu 11'dir.
Bilecik İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?
Bilecik'in plaka kodu 11'dir. Plakada bulunan 11 numarasının yanında yer alan harflere bakarak aracın hangi ilçeye ait olduğunu anlayabiliriz. Bilecik'e ait beş ilçe bulunmaktadır. Bunlar: Merkez, Bozüyük, Osmaneli, Gölpazarı ve Söğüt'tür. Bu ilçelerin her birinin kendine özel kodları bulunur. Bu kodlar ilçeleri temsil etmektedir.
Bilecik Merkez Plaka Harf Grubu:
11 AC 001-11 AZ 999
11 DA 011- 11 DA 999
11 EA 001-11 EZ 999
Bozüyük İlçesi Plaka Harf Grubu:
11 DC 001-11 DZ 999
Osmaneli ilçesi Plaka Harf Grubu:
11 SA 001-11 SZ 999
Gölpazarı İlçesi Plaka Harf Grubu:
11 RA 001-11 RA 999
Söğüt İlçesi Plaka Harf Grubu:
11 TA 001-11 TZ 999