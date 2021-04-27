Bilecik plaka kodu kaçtır? Bilecik ve ilçelerinin plaka harfleri

Türkiye'de 81 tane il ve plaka kodu vardır. Bu illerden hepsinin plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları alfabetik olarak illere verilmiştir. Alfabetik konumundan dolayı Bilecik ilimizin plaka kodu 11'dir. Plaka kodları araçların adı aynı zamanda kimliği olduğunu söyleyebiliriz. Araçların ön veya arka kısımlarında bu plakalar görünmelidir.

Bilecik Plaka Kodu Kaçtır?

Bilecik ilimizin plaka kodu 11'dir. Bu yüzden Bilecik iline ait motor, araba, kamyon ve bunun gibi taşıtların hepsinin plaka kodu 11'dir. Aynı şekilde 11 plaka kodunun yanında bulunan diğer kodlarda Bilecik ilinin ilçelerini temsil etmektedir. Plaka koduna bakarak o aracın hangi ile ve ilçeye ait olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Bilecik plaka kodunun 11 gibi küçük bir sayı olmasının nedeni ise Bilecik ilçesinin başındaki b harfidir. B harfi alfabedeki ikinci sıradaki harfimizdir. Bu yüzden Bilecik ilinin plaka kodu 11'dir.

Bilecik İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Bilecik'in plaka kodu 11'dir. Plakada bulunan 11 numarasının yanında yer alan harflere bakarak aracın hangi ilçeye ait olduğunu anlayabiliriz. Bilecik'e ait beş ilçe bulunmaktadır. Bunlar: Merkez, Bozüyük, Osmaneli, Gölpazarı ve Söğüt'tür. Bu ilçelerin her birinin kendine özel kodları bulunur. Bu kodlar ilçeleri temsil etmektedir.

Bilecik Merkez Plaka Harf Grubu:

11 AC 001-11 AZ 999

11 DA 011- 11 DA 999

11 EA 001-11 EZ 999

Bozüyük İlçesi Plaka Harf Grubu:

11 DC 001-11 DZ 999

Osmaneli ilçesi Plaka Harf Grubu:

11 SA 001-11 SZ 999

Gölpazarı İlçesi Plaka Harf Grubu:

11 RA 001-11 RA 999

Söğüt İlçesi Plaka Harf Grubu:

11 TA 001-11 TZ 999