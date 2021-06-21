Bilecik lise taban puanları 2021! Bilecik LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Bilecik'te liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Bilecik'teki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 418,5179 4,99 1,68 BİLECİK / MERKEZ / Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 415,6138 5,39 0,01 BİLECİK / MERKEZ / Ertuğrulgazi Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 357,9901 17,38 5,54 BİLECİK / MERKEZ / Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 321,4421 28,87 5,86