Bilecik Hangi Bölgede, Haritada Nerede? Bilecik İlçeleri, Haritası, Nüfusu Ve İklimi

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Bilecik şehrinin yapı bakımından çok sevildiği görülmektedir. Şehirde yaşayan insanlar yıllardır kültürlerini sürdürmeye çalışmaktadırlar. Bundan dolayı Bilecik şehrinin her açıdan önemli bir şehir olduğu düşünülmektedir. Bunun yanında gezilecek ve görülecek yerleri de çok güzel olan Bilecik'te yemek kültürü de hayli gelişmiştir.

Bilecik Hangi Bölgede, Haritada Nerede?

Ülkemizde bulunan Bilecik şehrinin Marmara Bölgesi'nde olduğu görülmektedir. Şehrin birçok farklı ille bağlantısı bulunmaktadır. Bundan dolayı Marmara Bölgesi için Bilecik şehrinin önemi oldukça çoktur. Özellikle Marmara Bölgesi'nin Ankara ve Eskişehir'e açılan kapısı konumunda yer Alan Bilecik önemli bir su kaynağına da yakındır. Bu su kaynağı Sakarya Nehri olarak bilinmektedir.

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Bilecik şehri Marmara Bölgesi'nin doğu kanadında yer almaktadır. Konum olarak oldukça ilgi çeken bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Bursa, Eskişehir ve Ankara gibi büyük iller Bilecik şehrini çevrelemiştir. Bundan dolayı Bilecik şehrini herkesin mutlaka görmesi gerekmektedir. Şehri güzel kılan birçok özellik şehre gidenlerin dikkatine takılmaktadır.

Türkiye haritasına göz attığımız zaman Bilecik şehrinin haritadaki yeri kolayca görülmektedir. Çevresindeki iller arasında Bursa, Eskişehir, Sakarya, Kütahya, Bolu ve Ankara bulunmaktadır. Görüldüğü üzere bu konum son derece iyi bir konumdur.

Bilecik İlçeleri, Haritası, Nüfusu ve İklimi

Bilecik şehri Türkiye'de yer alan illerden birisidir. Bu ilin sahip olduğu birçok ilçe bulunmaktadır. Merkez dahil olmak üzere toplamda 8 adet ilçesi bulunan Bilecik nüfus olarak da orta seviyeli illerden birisidir.

Bilecik İlçeleri ve Nüfusu

Merkez / 78.533

Gölpazarı / 10.464

Bozüyük / 75.566

İnhisar / 2.414

Söğüt / 18.167

Osmaneli / 21.105

Pazaryer / 10.301

Yenipazar / 2.877

Bilecik şehrinin toplam nüfusu 223.448 olarak bilinmektedir. Bu nüfusun büyük bir kısmı merkezde ve Bozüyük ilçesinde toplanmıştır. İnhisar ilçesi ise oldukça az bir nüfusa sahiptir. Aynı şekilde Yenipazar ilçesi de düşük bir nüfusu bünyesinde barındırmaktadır. Bundan dolayı şehrin önemli bir kısmının merkez ve Bozüyük ilçelerinde yaşadığı dikkat çekmektedir. Tabi şehrin her ilçesi oldukça önemlidir.

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Tarihi dokuya sahip olan Bilecik'te Söğüt ilçesi de oldukça büyük bir öneme sahiptir. Çünkü bu şehir Osmanlı Beyliği'ne başkent olarak hizmet vermiştir. Bundan dolayı Söğüt ilçesi son derece büyük bir ilgi görmektedir.

Bilecik Harita Konumu

Bilecik harita konumuna göre Marmara Bölgesi'nde bulunur. Birçok şehir ile bağlantısı olduğu da görülmektedir. Şehrin doğusunda Ankara, batısında ise Bursa olduğu dikkat çekmektedir. Bu iki şehirde Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yer almaktadır. Bundan dolayı Bilecik şehri önemli bir geçiş noktası olmaktadır. Ayrıca şehrin kuzeyinde Sakarya, güneyinde ise Kütahya bulunmaktadır.

Bilecik şehrine Eskişehir ve Bolu'da yakındır. Bunun yanında şehrin Kocaeli iliyle de sınırı bulunmaktadır. Bilecik şehrinin güneydoğu tarafında Eskişehir, kuzeydoğu tarafında ise Bolu olduğu görülmektedir. Şehrin kuzeybatısında ise Kocaeli şehrinin olduğu bilinmektedir.

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Bilecik Şehrinin İklimi

Bilecik şehrinin Marmara Bölgesi'nde yer aldığı görülmektedir. Şehrin iklimi genel olarak Marmara Bölgesi'ne yakın olsa da İç Anadolu iklimi de bu şehirde görülmektedir. Böylelikle şehrin karışık bir iklime sahip olduğu dikkat çekmektedir. Yazlar sıcak ve kurak geçerken kış ayları ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Şehrin kuzey ve batı kısımları ise kış aylarında diğer taraflara göre daha ılıktır. Bunun nedeni şehirde görülen karışık iklimdir.