Bilecik hangi bölgede, haritada nerede? Bilecik ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

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Bilecik hakkındaki bilgiler toplum nezdinde yetersizdir. Böyle olunca şehir hakkında daha fazla bilgiye erişim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Şehrin bulunduğu bölge, konumu, iklim yapısı, ilçesi gibi pek çok alanda bilgi aranmaktadır.

Bilecik

Şehrin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Bilecik tarihi süreç içinde Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devleti sınırları içinde yer almıştır. Son olarak Türkiye’nin bir parçası olmuştur. Bilecik, günümüzde Marmara bölgesinde yer almaktadır. Aynı zamanda Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgesinin kesişim noktasında kendine yer bulmaktadır.

Anadolu içinde küçük şehirlerden bir tanesidir. Şehrin batısında Bursa, kuzey tarafında Sakarya, güney bölgesinde Kütahya ve doğusunda Eskişehir bulunmaktadır. Şehrin nüfusu 2020 verilerine göre 218.717 kişiden oluşmaktadır. Yüz ölçümü olarak 4.310 kilometre karedir. 7 tanesi ilçesi bulunmaktadır. Bunlar; Bozüyük, Osmaneli, Söğüt, Gölpazarı, İnhasar, Yenipazar ve Pazaryeri şeklinde isimlendirilmektedir.

Bozüyük

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Şehrin en büyük ilçesi konumundadır. Şehir merkezinin güneyinde bulunmaktadır. İle olan uzaklığı 35 kilometredir. Hem tarihi yapıları hem de doğal güzellikleri ile kendini gösteren bir ilçedir. Pek çok kültüre ve uygarlığa ev sahipliğinde bulunmuştur. İlçenin sınırları içinde camiler, türbeler, şehitlikler, köşkler gibi birçok yapı vardır.

Osmaneli

Bozüyük ilçesinden sonra en büyük ilçedir. Şehir merkezine uzaklığı 33 kilometredir. Şehrin kuzeyinde ve şehre sınırı olan bir ilçe özelliği vardır. Bozüyük gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bundan dolayı tarihi bir öneme sahiptir. İlçede arkeolojik kazı yapılma sıklığı da fazladır. Bu kazılar yapılarak Hitit, Frig, Osmanlı uygarlıklarına ait eser ve yapılara ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Söğüt

Üçüncü büyük ilçe olma özelliği vardır. Osmanlı İmparatorluğunun başladığı yer olarak bilinir. Bundan dolayı ilçede Osmanlı mimarisine ait eserler bulunmaktadır. İlçe sınırlarında Ertuğrul Gazi ile Dursun Fakıh türbeleri öne çıkmaktadır. İlçenin şehir merkezine olan uzaklığı 32 kilometredir. Söğütte bulunan Çaltı Kaplıcası oldukça önemli bir kaplıca turizmi alanıdır. Pek çok turist kaplıca suyunun yararından dolayı ilçeye gelmektedir.

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Gölpazarı ve İnhisar

Gölpazarı, şehrin kuzeydoğusunda bulunan küçük bir ilçedir. Merkeze olan uzaklığı 47 kilometredir. Askeri açıdan önemi bulunmaktadır, çünkü acemi eğitimi verilen bir ilçedir. İnhisar da tıpkı Gölpazarı gibi küçük bir ilçedir. Şehir merkezine 44 kilometre uzaklıktadır. Küçük olmasının yanında doğal güzellikleri ile öne çıkmaktadır. İlçede İnhisar Şelalesi turistik güzellik olma özelliğine sahiptir.

Yenipazar ve Pazaryeri

Şehrin en küçük ilçesidir. Merkeze uzaklığı 45 kilometredir. İlçe devamlı göç vermektedir. Pazaryeri ise şehrin güneyinde yer almaktadır. Küçük bir ilçedir. Şehir merkezine olan uzaklığı 32 kilometredir. Söğüt ile Domaniç’i birbirine bağlayan ilçedir. Bölge içinde tarihi yapılar vardır.

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Bilecik İklimi

500 metre denizden yüksekte bulunan Bilecik şehrinin mikro klima iklim bölgeleri bulunmaktadır. Şehrin yıllık yağış miktarı 450 kilogram/metre karedir civarındadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçmektedir. En çok yağış ocak ile mayıs aylarında yaşanmaktadır. Ayrıca sonbaharda da yağış miktarında artış yaşanmaktadır. İklime bağlı olarak orman bakımından bir şehir olma özelliğine sahiptir. Şehrin yarısına yakını ormanlık bölgeler ile kaplanmıştır. Ağaçlar içinde en çok karaçam, kızılçam, sarıçam, köknar, meşe ile kestane bulunmaktadır.