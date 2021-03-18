Bile Bile Lades ne demek? Bile Bile Lades deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bile bile lades bir olayın sonucunun kötü biteceğini bilerek bu olayı devam ettirmek anlamında kullanılmaktadır. Deyimler mecaz anlamları ile kullanılır. Bu sebeple deyimlerin ilk anlamlarının dışında mecaz anlamlarının da bilinmesi oldukça önemlidir.

Bile Bile Lades Ne Demek?

Bir konu ile alakalı olarak sonucunu bilerek o işi devam ettirme, bir işin kötü sonuçlanacağını bilerek yine de yapma gibi anlamları vardır.

Bile Bile Lades Deyiminin Anlamı (TDK)

Bir konunun esasını bilsek bile aldanmış gibi davranmak. Kötü bir durumun kabul edilerek bu durum ile ilgili herhangi bir aksiyon alınmaması durumlarında bile bile lades deyimi kullanılır.

Bile Bile Lades Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Seni sevmediğini bilerek onunla evlenmen bile bile ladesten başka bir şey değil.