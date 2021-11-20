Bildiri nedir, özellikleri nelerdir? Edebiyatta bildiri yazısı nasıl yazılır?

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Bildiri bazı şartlar ve koşullar sağlandığında yazılır. Bildiri aracılığı ile ilgililere bir şey duyurmak amaçlanır.

Bildiri Nedir?

Resmi bir kurum, makam ya da kuruluş tarafından herhangi bir durumda ilgililere bir şey duyurmak ve bildirmek için yazılan yazılara bildiri denir. Bildiri bazı şartlar altında doğrultusunda ele alınarak yazılır.

Bildirinin Özellikleri Nelerdir?

3. tekil kişi şeklinde yazılır.

Gerekmedikçe rakam ya da formül ve benzeri durumlar yer almaz.

Bildiride yine gerekmedikçe herhangi bir kaynaktan atıfta bulunulmaz.

Bildiri 15 ya da 20 dakika kadar kısa bir süre içinde gerçekleştirilen bir sözlü anlatım türü olarak bilinir. Aynı zamanda akademik ya da bilimsel uzmanlık gerektirir.

Özel de bir konuşma dilini ele alarak yazılır. Konuyla ilgili terminolojiler ve terimler kullanılır.

Edebiyatta Bildiri Yazısı Nasıl Yazılır?

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Bildiri, bir konuda üretilen özgün düşünceleri bilimsel bir dille genellikle konuya ilgililerden ve uzmanlardan oluşan bir toplantıda sunmak için oluşturulur.

Akademik bir bildiri yazmak için öncelikle bilimsel bir konuda yeni bir şeyler üretmek gerekir. Bunu lisans seviyesinde yapabilmek biraz daha zordur. Bazı zamanlarda lisans bitirme projelerinde de güzel bir bildiri yazılabilir. Yüksek lisans ya da doktora tezinden de tezin içeriğine göre üç beş tane bildiri çıkabilir.

Özgün bir düşünceye sahip olduktan sonra bunu en doğru şekilde ifade etmek gerekir. Özellikle de bildirinin özet kısmına özen göstermeniz gerekir. Özeti iyi yazılmamış olan bir bildirinin içeriği çok güzel olsa da kabul edilme olasılığı çok daha düşüktür. Özet kısmında kesin cümleler olması gerekir. Bildirinin en önemli noktalarına yer verilmesi gerekir. Çalışmanın diğer çalışmalardan farkına ve özgün yanlarına yani kısaca getirilen yeniliğe yer verilmesi gerekir. Bu özeti okuyan birinin sizin çalışmanızın ne kadar kaliteli olduğunu anlaması gerekir.

Bildiri yazarken düşülen en önemli hatalardan birisi de özette alıntı yapmaktır. Bu konuda “bildiride özette alıntı yapılamaz” şeklinde kesin bir kural olmasa da içinde alıntılar olan bir özet değerlendiricileri özgünlük konusunda şüpheye düşürür. Bu nedenle zorunda kalmadıkça özetinizde alıntılara yer vermemeniz gerekir. Kendi cümlelerinizi kullanmanız gerekir. Alıntılara bildirinin iç sayfalarında literatür taraması kısmında yer verilmesi gerekir.

Bildirilerin Önemi

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Akademik bildiriler bilimsel olarak çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü bildirilerin görüşüldüğü toplantılarda bilim dünyasından önemli isimler de bir araya gelir. Bu kişiler, birbirine sorular sorar, birbirlerinin sunumlarını dinler ve karşılıklı fikir alış verişinde bulunurlar. Bu tarz toplantılara katılmak özellikle de araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler için çok yararlıdır.

Bildiri Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bildirinin herhangi bir bölümünde birinci tekil kişi ağzından yazı yazılmaz. Bu şekilde bildiri yazmak pek çok değerlendirici tarafından itici bir üslup olarak karşılanır. Onun yerine daha resmi bir üslup kullanmanız gerekir.

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Farklı kişiler tarafından farklı bir şekilde cümlelere yer vermemek gerekir. Cümlelerinizin açık ve net olması gerekir.

Ciddi bir zorunluluk olmadıkça bildirinin özetinde rakamlara, formüle ya da şekillere yer vermemeniz gerekir.

Özette bir zorunluluk olmadıkça herhangi bir kaynaktan atıf bulundurmamanız gerekir. Özet kısmı kendi cümlelerinizden oluşmalıdır.

Göndereceğiniz bildirinin kabul komisyonu tarafından program kullanılarak benzerlik ve intihal oranınının tespit edileceğini ve olası bir intihal durumunda itibarınızın zedeleneceğini unutmamanız gerekir.