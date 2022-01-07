Bilader nasıl yazılır? Bilader kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi olarak kelime sorgulama imkanı veriyor. Bazı kelimelerin yazılış şekilleri ve anlamları bakımından sıkça araştırılıyor.

Bilader Nasıl Yazılır?

Dilimizde en sok yanlış yazılan ve yazım yanlışlığı yapılan kelimelerden bir tanesi de biraderdir. Bu kelimeyi pek çok kişi, bilader şeklinde yazarken bazı kişiler ise, birader şeklinde yazmayı tercih ediyor. Birader kelimesinin anlamı, erkek kardeş, masonların birbirine verdikleri isim, eş, dost ve arkadaştır. Bu kelimenin doğru yazılışı ise, “birader”dir. Bilader şeklinde yazılması ise, yazım yanlışını doğurur.

Bilader Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Dilimizde bazı kelimelerin yazılışı pek çok kişi tarafından yanlış biliniyor. Dilimizde en çok yanlış bilinen ve yanlış yazılan kelimelerden bir tanesi de birader kelimesidir. Bu kelimenin TDK yazım kılavuzuna göre doğru yazılışı ise, “birader” şeklindedir. Bu kelimenin bilader şeklinde yazılması ise yanlıştır. Yazım yanlışı yapmamak için kelimelerin doğru yazılışını bilmek gerekir. Birader kelimesi, yazılışı en çok araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimenin doğru yazılışı bilader şeklinde değil birader de olduğu gibi “r” harfi yer alır.