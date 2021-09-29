Bihaber ne demek? Bihaber kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Farsça kökenli bir kelime olması ile beraber bihaber sözcüğü Türkçede yerleşik olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok farklı eserde ya da yazılı kaynakta da karşı karşıya gelinen sözcüklerden biridir.

Bihaber Ne Demek?

Bihaber kelimesi Türkçe üzerinden taşımış olduğu anlam kapsamında yaygın kullanılan sözcüklerden biridir.

- Habersiz, ilgisiz

- Habersiz bir biçimde

Bu şekilde yukarıda verilen anlamları kapsamında bir haber kelimesi tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.

Bihaber Ne Demek?

Bir haber kelimesi herhangi bir olay ya da durum karşısında habersiz ya da ilgisiz olmak şeklinde öne çıkar. Aynı zamanda yapılan bir olay için habersiz bir biçimde gerçekleştiği anlatılmaktadır.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin anlamı, ‘Habersiz, ilgisiz,’ biçiminde ifade edilmektedir.

‘’Televizyon bile seyretmediği için olaylardan bihaber durumda.’’

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Yukarıda verilen örnek ile beraber cümle içerisinde bu sözcük kullanılabilir.