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Biga nerede, hangi şehrin ilçesi? biga'ya nasıl gidilir, nasıl bir yer?

#Biga Nerede Hangi Şehrin İlçesi?#Nasıl Gidilir#Nereler Gezilir
Biga nerede, hangi şehrin ilçesi bigaya nasıl gidilir, nasıl bir yer

Marmara Bölgesi'nde yer alan pek çok il bulunmaktadır. Bu illerden biri de Çanakkale olarak bilinir. Çanakkale'ye bağlı olan birçok ilçe bulunur. Biga, Çanakkale'nin en bilinen ve en güzel ilçelerinden biri olarak bilinmektedir. İl merkezine yaklaşık olarak 97 kilometre kadar bir uzaklığı bulunan Biga, tatil yeri olarak da tercih edildiği bilinen bir ilçedir. Ulaşım açısından çok zor olmayan ve güzel bir şekilde tatil geçirmek isteyenler için oldukça uygun bir yerdir. Peki Biga nerededir, hangi şehirdedir? Biga'ya nasıl gidilir ve Biga nasıl bir yerdir tüm detayları ile derledik.

 

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Biga, Çanakkale'nin bir ilçesi olarak bilinmesinin yanı sıra turistler ve yerli turistler tarafından yılın her mevsimi oldukça tercih edilen bir tatil noktası olarak tanımlanabilir.

Biga Nerede Yer Alır?

Biga, Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Marmara Bölgesi'ne ait olan Çanakkale ilinin bir ilçesi olarak bilinen Biga, 90.000 kişilik bir nüfusa sahip olan ve Çanakkale'nin en güzel şehirlerinden biri olarak bilinmektedir. Çanakkale'nin il merkezine uzaklığı ise yaklaşık olarak 98 kilometreye yakın olarak bilinir. Balıkesir'e bağlı olan Gönen ilçesi ile komşu olduğu bilinen Biga, güney cephesinde Çan, Batı tarafında ise Lapseki ile komşu olduğu bilinmektedir. Ulaşım seçenekleri oldukça fazladır ve bu sebepten dolayı ulaşımı kolay olarak adlandırılır.

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Biga Hangi Şehrin İlçesi Olarak Bilinir?

Biga, Çanakkale şehrine yer almaktadır. Çanakkale'ye bağlı olduğu bilinen ilçelerden biri olup, yol ve ulaşım açısından uğramak isteyen turistlere ya da yerli turistlere kolaylık sağlamaktadır. Nüfus açısından çok yoğun olmayan bir yer olmasının yanı sıra sakin ve huzurlu bir alanı vardır. Bu sebepten dolayı da insanlar boş bulduğu zamanlarda ve kafa dinlemek istediği zamanlarda Biga'ya tatili tercih etmektedir.

Biga'ya Nasıl Gidilir?

Biga'ya nasıl gidilir sorusunun ise pek çok cevabı bulunmaktadır. Çeşitli ulaşım seçenekleri ile Biga ilçesine ulaşmak mümkündür. Ulaşımın nasıl tercih edileceği nereden gelindiğine de bağlı olan bir durumdur. Otobüs hattı ile gelinebilen yollara sahiptir. Sakin, düzgün yollara sahip olmasının yanı sıra havayolu ile de ulaşma mümkündür. Pek çok ilden direkt olarak otobüs hatları bulunmaktadır. En çok seferlerin olduğu iller ise İzmir, Ankara ve İstanbul olarak sıralanmaktadır. Diğer illere nazaran bu illerde daha fazla talep görülmektedir. Hava yolu ile ise ilk önce Çanakkale Havalimanı'na ulaşmak gerekmektedir. Tüm bunların yanı sıra Çanakkale'nin merkezinden ya da Çanakkale'ye bağlı olan diğer tüm illerden ulaşım şekilleri farklılık gösterecektir. Bunun en önemli sebeplerinden biri uzaklık ya da yakınlık mesafelerinin farklılık göstermesi olarak bilinir. Özel araçlarla da ulaşım sağlanabilmektedir. Bu ulaşım süresi de nereden gelineceğine bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

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Biga Nasıl Bir Yerdir?

Biga'da gidilecek olan ve ziyaret etmeye yarayan pek çok alan ve tarihi yerler bulunmaktadır. Şahmelek Koyu, Karabiga, Biga Çayı, Parion Antik Kenti ve Halim Bey Konağı Müzesi ziyaret etmek için uygunluk sağlayan yerler olarak bilinir. Karabiga, Antik çağdan beri varlığını koruduğu bilinen bir yerdir. Şahmelek Koyu, güneş ve kumsal açısından eşsiz güzellikler sunmaktadır. Parion Antik Kendi, bu ilçeye bağlı olan Kemer Köyü'nde yer alan ve hala keşfedilmeye devamı olan bir antik kent olarak bilinir. Konumundan dolayı tarihte her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Halim Bey Konağı Müze ise 2008 yılında restore işlemi yapılmış ve bu yöreye ait pek çok eser sergilenen bir yer olarak bilinmektedir.

 

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