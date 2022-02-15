Big Bang teorisi nedir ve kim tarafından bulundu? Büyük patlama teorisi fiziğin hangi alt dalı

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Bilim dünyasında büyük ses getiren "Big Bang Teorisi" kısa süre sonra geniş kitlelerce de ilgiyle ve merakla yakından takip edilir olmuştur.

Big Bang Teorisi Nedir ve Kim Tarafından Bulundu?

İnsanlık tarihinin en başta gelen sorusu her zaman için "evren nasıl oluşmuştur" şeklindeki soru olmuştur. Filozoflar bu soruya cevap aramış ve farklı teoriler ortaya atmıştır. Galilei gibi bilim uğruna canından olan tarihi figürler hep bu soruya cevap olacak çalışmalar içerisinde olmuşlardır.

Yakın tarihte de pek çok bilim insanı değişik teori ortaya koymuştur.

Big Bang Teorisi ilk kez 1922 yılında Alexander Friedmann tarafından ortaya atılmıştır. Bu teori bilim dünyasında büyük yankı ve tepki de uyandırmıştır. Çünkü o tarihe kadar evrenin durağan olduğu varsayılmakta ve kabul edilmekte idi.

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Her ne kadar 1922 yılında ileri sürülen bu teoriye tepkiler yağsa da yapılan bilimsel çalışmalar bu teoriyi destekler mahiyette görünüyordu. Big Bang Teorisine karşı çıkanların kendi teorileri çürütülmüş oluyordu. Çünkü görüşte olan bilim insanlarına göre kendi materyalist felsefeleri olan maddenin sonsuzdan gelip sonsuza gittiği yönlü iddiaları yıkılıyordu. "Big Bang Teorisine" göre; evrenin maddeden ve zamandan bağımsız bir güç tarafından yaratılması tezi gündeme gelmiş oluyordu. Bu sebeple genellkle materyalist anlayıştaki bilim adamları bu teoriyi başta kabul etmek istemediler. Ancak "Big Bang Teorisi" ile ilgili ve bu teori üzerine başka bilim adamları da çalışmalara başlamışlardı.

Big Bang Teorisini, yani "Büyük Patlama Teorisi"ni kısaca şu şekilde tarif etmek mümkündür: Evrenin başlangıcı hakkında olan bu teoriye göre, yaklaşık 14 milyar önce evren çok sıcak ve yoğun bir biçimde iken genişlemeye başlamıştır ve halen de bu genişleme devam etmektedir.

Big Bang Teorisi'ni Alexander Friedmann ortaya attıktan sonra ünlü bir astronom olan Edwin Hubble'da bunun üzerinde çalışmaya ve araştırmalar yapmaya başlamıştı. Nitekim Edwin Hubble 1929 yılında yaptığı gözlemeler neticesinde evrenin sürekli genişlemekte olduğunu ispatladı.

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Bu, çok büyük ses getiren bir gelişme oldu. Çünkü E. Hubble'ın bu buluşu, "Big Bang Teorisi"nin kanıtı idi.

Artık bilim dünyasında "Big Bang Teorisi"ni ret eden veya şüphe ile yaklaşan insanlar da bu teoriyi kabul etmek zorunda kaldılar. Bu bir kırılma noktası oldu ve pek çok bilim adamı "genişleyen evren modeline" uygun farklı teoriler oluşturmaya başladılar. Unutulmamalıdır ki; Big Bang Teorisi'ni temelinde birçok başka bilim adamının çalışmaları da yatmaktadır. Nitekim bunlardan birisi de ünlü bilim insanı Albert Einstein'dır.

Büyük Patlama Fiziğin Hangi Alt Dalıdır?

Big Bang Teorisi'nin ortaya çıkışından itibaren tüm bilim dallarında büyük bir heyecan ve bu yönde çalışmalar ve araştırmalar başladı. Fakat elbette bu teori en başta fizik biliminin konusunu oluşturmaktaydı. Zaten fiziğin hemen tüm alt dallarının konusuna giren Big Bang Teorisi özellikle parçacık fiziğinin konusu teşkil etmektedir.