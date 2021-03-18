Biçilmiş Kaftan ne demek? Biçilmiş Kaftan deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Biçilmiş kaftan genel olarak kişiler için kullanılır ve sonucunun olumlu olduğu görevlere ve sorumluluklara uygun kişileri ifade etmek için kullanılır.

Biçilmiş Kaftan Ne Demek?

Bir kişinin vasıfları ve tümüyle bir durum veya sorumluluklar için uygun olduğunu anlatan bir deyimdir. Bu durumda kişinin göreve hazır olduğu da belirtilmesi için kullanılır.

Biçilmiş Kaftan Deyiminin Anlamı Nedir?

Biçilmiş kaftan deyiminin anlamı özel veya genel her duruma hazır olunduğu şeklindedir. Bu deyim görev ve sorumluluğu almadan önce bir kişinin vasıflarını kısaca ifade etmek için kullanılır. Bu deyim genel olarak olayın öncesinde bir telkin amacı ile kullanılmaktadır.

Biçilmiş Kaftan Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK) Nasıldır?

Biçilmiş kaftan deyiminin TDK kurallarına uygun bir biçimde cümle içinde kullanışı; "O bu görev için adeta biçilmiş kaftan" şeklindedir.