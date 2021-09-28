Biçerdöver nasıl yazılır? TDK' ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Biçerdöver kelimesinin doğru yazımı

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Kelimeleri doğru şekilde ele almak ve hem okunuşu hem de yazımı üzerinden değerlendirmek oldukça önemlidir. Bu bağlamda biçerdöver kelimesinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılıp yazılmadığı en merak edilen konular arasında geliyor.



Biçerdöver Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru yazımı, ‘Biçerdöver’ şeklinde bitişik ele alınmasıdır. Tekerleme gibi görünen bir kelime olması ile beraber, bir bütün olarak belli anlama sahiptir.



TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman bu kelime, ‘Biçerdöver’ olarak bitişik yazılmaktadır. Bu şekilde cümle içerisinde veya tek başına taşıdığı anlam ile beraber değerlendirmek mümkün.



Biçerdöver (Doğru)



Biçer döver (Yanlış)



Biçerdöver Kelimesinin Doğru Yazımı



Tarımda tahıl hastalığı için kullanılan teknolojik makine biçerdöver olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu kelime taşımış olduğu anlam üzerinden bitişik olarak ele alınır ve kullanılır.