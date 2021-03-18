Bıçak Sırtı ne demek? Bıçak Sırtı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

3 farklı anlamda kullanılan bıçak sırtı deyiminin her manası günlük kullanılan dil içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Bıçak Sırtı Ne Demek?

Bıçak sırtı deyimi öncelikle bıçağın keskin olmayan arka tarafı anlamında kullanılmaktadır.

Bu deyimin bir diğer anlamı ise çok yakın olmaktadır.

Deyimin mecaz anlamı ise korkulu ve tehlikeli durumları ifade etmektedir.

Bıçak Sırtı Anlamı

Bıçak sırtının mecaz anlamda kullanılması tehlikeli ve genellikle korkulan durumlar için olmaktadır. Bu korkulan durumlar insanlar için her an gerçekleşebilecek hissi uyandırmaktadır. Diğer bir yandan bıçak sırtı günlük konuşma dilinde çok az veya bıçağın keskin olmayan kısmı için de kullanılmaktadır.

Bıçak Sırtı Deyiminin Cümle İçerisindeki Kullanımı

Bıçak sırtı ile fındık kırmaya çalışıyordu yanlışlıkla elini kesti.

Balkondan düşmesine bıçak sırt mesafe kalmıştı bu yüzden çok korktum.

Karanlık sokaklarda yürürken kendime bıçak sırtında yürüyormuş gibi hissediyorum.