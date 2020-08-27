Bıçak çeşitleri ve isimleri nelerdir? Bıçak çeşitleri hakkında bilgiler

Her evde farklı sebze ve meyveler için kullanılan pek çok bıçak türü bulunmaktadır. Birçoğumuz bu bıçaklar hakkında bilgi sahibi iken bazı kişiler bıçakların çeşitlerini ve özelliklerini bilememekteyiz.

Bıçak Çeşitleri ve İsimleri Nelerdir?

Bıçaklar çoğunlukla mutfakta kullanılan ürünlerdir. Her gıda ürünleri için ayrı ayrı bıçak çeşitleri kullanılmaktadır. Özellikle profesyonel şeflerin mutfaklarında her iş için kullandığı ayrı bıçaklar bulunur. Birçok kişi kesme, dilimleme veya doğrama işlemlerini aynı bıçakla yapar. Fakat bıçak kullanılacak ürünlere göre bıçak kullanılması hem daha kolaylık sağlayacak, hem de kesme işlemi daha kolay yapılacaktır.

Bıçak çeşitlerine bakıldığında et bıçağı, sıyırma bıçağı, ekmek bıçağı, peynir bıçağı ve meyve bıçağı gibi pek çok bıçak çeşidi bulunmaktadır.

Et Bıçağı

Et bıçakları özellikle kurban bayramlarında sıklıkla kullanılır. Metal kısmı 20 ile 40 santimetre uzunluğu arasındadır. Oldukça keskin bir bıçaktır. Kümes hayvanları dahil tüm et ürünlerinin kesiminde kolaylıkla kullanılır. Bu sayede etleri kesmek ve parçalamak çok daha kolay olmaktadır.

Sıyırma Bıçağı

Sıyırma bıçakları soyma bıçakları olarak da bilinmektedir. Metal kısımları 12 ile 22 santimetre aralığındadır. Sıyırma bıçakları ile etleri derisinden ayırmak çok daha kolay olur. Ayrıca etleri keserken kemikten ayırmak için de sıyırma bıçakları kullanılır. Kemikli tavuk ve hindi gibi hayvanların etlerini ve kemiklerini ayırmada özellikle kasaplar sıklıkla kullanmaktadır. Bu bıçakların en önemli özelliği ise sağlam ve bükülmez bir yapısının olmasıdır.

Ekmek Bıçağı

Bıçak türlerine göre geniş bir bıçaktır. Metal kısımları 30 ile 35 santimetre aralığında değişir. Keskin kısmında tırtıklar bulunur. Bu sayede ekmek veya sandviç gibi gıdalar kolaylıkla kesilebilir. En önemli özelliği ise gıdaların ezilmesini ve dağılmasını engeller.

Peynir Bıçağı

Bu bıçağın en önemli özelliği peynirleri kestikten sonra bıçağa peynirin yapışmamasıdır. Diğer bıçaklar ile peynir ile kesildiğinde peynirler bıçağa yapışır ce dağılır. Bıçağın delikli kısımları peynirin yapışmamasını sağlamaktadır. Keskin kısmı 10 ile 15 santimetre aralığında değişmektedir.

Meyve Bıçağı

Bıçağın keskin kısmı 5 ile 10 santimetre aralığındadır. Gün içerisinde en sık kullanılan bıçaklardır. Kullanılması da oldukça kolaydır. Küçük boyutlu olmasına rağmen özellikle meyveler için çok kullanışlı bıçaklardır. Genellikle sebze ve meyvelerin kesilmesi için bu bıçaklar tercih edilmektedir.