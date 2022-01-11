Biber meyve mi sebze mi?

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Biber, tat ve bulunduğu yemeği lezzetlendirmesi açısından oldukça fazla tercih edilen bir besindir. İçeriğinde yer alan vitaminler ve faydalı içerikler bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacaktır.

Biber Meyve mi?

Çekirdekli olan ürünlerin genel olarak meyve olarak adlandırıldığı bilinir. Çoğu bilinen sebze aslında sebze kategorisinde değil meyve kategorisinde yer almaktadır. Sebze olarak adlandırılması için yeşil yapraklı, çekirdeksiz özellikleri olması gerekmektedir. Biber de bu meyvelerden biridir. Sebze olarak yaygın bir şekilde bilinse de biber aslında bir meyvedir. İçerisinde bulunan çekirdeklerden dolayı meyve olarak nitelendirilmektedir.

Biber Sebze mi?

Bir ürünün sebze olarak adlandırılması ve o kategoride yer alması için yeşil yapraklara sahip olması ve çekirdeksiz olması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı biber sebze kategorisi içerisinde yer almaz.