Biber hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Biber en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

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Biber, yaz ve sonbahar mevsimlerinin vazgeçilmez sebzelerinden biridir. Sivri biber, çarliston biber ve dolmalık biber olmak üzere üç çeşit biber türü vardır. Bu biberler kırmızı, sarı ve yeşil renklere sahiptir. Aynı zamandan bu biberleri tüm yaz ve sonbahar aylarında market ve manavlarda taze bir şekilde bulmak mümkündür.

Biber Hangi Mevsimde Yetişir Ve Toplanır?

Biber yılda iki defa yetişmektedir. Bunlardan birincisi yaz dönemi olan Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıdır. İkinci hasat dönemi ise sonbahar ayları olan Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarıdır. Bu nedenle biber yaz ve sonbahar ayları boyunca market ve manav gibi yerlerde satışa çıkarılmaktadır.

Biber En Taze Hangi Ayda Markette Olur?

Biber hem sonbahar hem de yaz mevsimlerinin sebzesidir. Biber senede iki defa hasat edilir. Bu dönemler yaz ve sonbahar dönemleridir. Yaz ve sonbahar aylarında taze bir şekilde toplanan biberleri yıl boyunca marketlerde ve pazar tezgahlarında bulabilmek mümkündür. Sonuç olarak biber yaz ve sonbahar aylarında taze bir şekilde tüketilebilmektedir.