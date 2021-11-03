Bezzaz ne demek, ne anlama gelir? Bezzaz kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Otomobil resmen uçtu gitti Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...Otomobil resmen uçtu gitti! Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...#Otomotiv
Pandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değilPandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değil#Koronavirüs
Sergen Yalçından tartışılan karar Sportingin golleri sonrası...Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! Sporting'in golleri sonrası...#Beşiktaş
Türk avukata Everest tuzağı Gözünü hastanede açtı, kâbus başladıTürk avukata Everest tuzağı! Gözünü hastanede açtı, kâbus başladı#Everest
Erdoğanın sağlığı yerinde değil algısı... İğrençsiniz Başaramayacaksınız'Erdoğan'ın sağlığı yerinde değil' algısı... İğrençsiniz! Başaramayacaksınız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Memur ve emekliler dikkat İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldıMemur ve emekliler dikkat! İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldı#Memur
Dev kuruluştan Türkiye raporu Büyüme tahminini revize ettilerDev kuruluştan Türkiye raporu! Büyüme tahminini revize ettiler#Moody's
Kripto paralar Fedi umursamadı İşte son durumKripto paralar Fed'i umursamadı! İşte son durum#Bitcoin
4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak?#Beşiktaş
Kayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecekKayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecek#SGK
Fransa’nın hoşgörüsü bu kadar Videolar geri çekildiFransa’nın hoşgörüsü bu kadar! Videolar geri çekildi#Fransa
Beşiktaş, Portekizde farklı kaybetti Devler Ligine veda...Beşiktaş, Portekiz'de farklı kaybetti! Devler Ligi'ne veda...#Şampiyonlar Ligi
Bilim Kurulu kararı verdi: BioNTechte hatırlatma dozu başlıyorBilim Kurulu kararı verdi: BioNTech'te hatırlatma dozu başlıyor#Bilim Kurulu
Günlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsinGünlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor! Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsin#Alev
Habere gitti, haber oldu... İntihara kalkışan kadını gazeteci kurtardıHabere gitti, haber oldu... İntihara kalkışan kadını gazeteci kurtardı#İntihar
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Bezzaz ne demek, ne anlama gelir? Bezzaz kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Bezzaz#Nedir
Bezzaz ne demek, ne anlama gelir Bezzaz kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Arapça dilinden Türkçe diline geçen kelimeler arasında bezzaz kelimesi de bulunuyor. Bireyler bezzaz sözcüğünün anlam bakımından ifade ettiği anlamlar hakkında araştırmalar yapabiliyor. Bezzaz kelimesi TDK'da bireyler tarafından araştırılarak öğrenilmek istenen kelimelerden biridir. Bezzaz ne demek, ne anlama gelir? Bezzaz kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Bezzaz sözcüğünün anlam bakımından önemi pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Bezzaz sözcüğünün TDK'da yer alan karşılığı, kumaş alıp satan kimsedir. Manifaturacı anlamında da kullanılan bir kelimedir.

Bezzaz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe diline sonradan geçen kelimelerden biri de, bezzaz sözcüğüdür. Bezzaz sözcüğü anlam bakımından sözlüklerde araştırılan bir kelimedir. Türkçe sözlüklerinde araştırma yapan her birey, bezzaz sözcüğünü de araştırabiliyor. Merak edilen bezzaz sözcüğü için birçok kaynakta araştırma yapılabiliyor. Bezzaz kelimesi, kumaş alıp satan kişiler için kullanılan bir kelimedir. Günümüzde manifaturacı anlamında öne çıkan bir kelimedir. Kumaş alım satım işleriyle uğraşan kişiler için eski zamanlarda kullanılan bir kelimedir.

 Bezzaz Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

 Farklı kökenli bir kelime olan bezzaz sözcüğünün TDK'da bir anlam karşılığı bulunuyor. Kendini geliştirmek için bireyler bezzaz kelimesinin anlamı hakkında bilgi araştırmaları yapabiliyor. İlk olarak sözlüklere başvuran bireyler, daha sonra TDK'da araştırmalar yapabiliyor. Bezzaz sözcüğü TDK'da, kumaş alım satım işlerini yapan kişiler için kullanılan bir kelimedir. Bireyler manifaturacı anlamında da bezzaz kelimesini günümüzde tercih edebiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Bezzaz#Nedir

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses