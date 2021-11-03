Bezzaz ne demek, ne anlama gelir? Bezzaz kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Bezzaz sözcüğünün anlam bakımından önemi pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Bezzaz sözcüğünün TDK'da yer alan karşılığı, kumaş alıp satan kimsedir. Manifaturacı anlamında da kullanılan bir kelimedir.

Bezzaz Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçe diline sonradan geçen kelimelerden biri de, bezzaz sözcüğüdür. Bezzaz sözcüğü anlam bakımından sözlüklerde araştırılan bir kelimedir. Türkçe sözlüklerinde araştırma yapan her birey, bezzaz sözcüğünü de araştırabiliyor. Merak edilen bezzaz sözcüğü için birçok kaynakta araştırma yapılabiliyor. Bezzaz kelimesi, kumaş alıp satan kişiler için kullanılan bir kelimedir. Günümüzde manifaturacı anlamında öne çıkan bir kelimedir. Kumaş alım satım işleriyle uğraşan kişiler için eski zamanlarda kullanılan bir kelimedir.

Bezzaz Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Farklı kökenli bir kelime olan bezzaz sözcüğünün TDK'da bir anlam karşılığı bulunuyor. Kendini geliştirmek için bireyler bezzaz kelimesinin anlamı hakkında bilgi araştırmaları yapabiliyor. İlk olarak sözlüklere başvuran bireyler, daha sonra TDK'da araştırmalar yapabiliyor. Bezzaz sözcüğü TDK'da, kumaş alım satım işlerini yapan kişiler için kullanılan bir kelimedir. Bireyler manifaturacı anlamında da bezzaz kelimesini günümüzde tercih edebiliyor.