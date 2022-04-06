Bezenmek ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre bezenmek kelimesi sözlük anlamı

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Herkesin kullanabileceği bezenmek kelimesinin kolay bir anlamı bulunuyor. Bezenmek sözcüğünün anlam bakımından karşılıkları TDK'da bulunuyor. TDK'ya göre bezenmek kelimesi, süslenme anlamına sahiptir.

Bezenmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kelimelerin anlamları günümüzde herkes tarafından bilinmelidir. Anlamları bilinmeyen kelimeler kişileri gündelik hayatta zor durumda bırakabiliyor. Türkçe dilinde yer alan kelimeler her ne kadar fazla olsa da, anlamları oldukça basit kelimelerdir.

Bezenmek kelimesi de pek çok kişinin anlamını bilmediği bir kelimedir. Bezenmek kelimesinin günümüzde hangi anlamlarda kullanıldığı çok merak ediliyor. Bezenmek sözcüğü, bezeme işine konu olmak ve süslenmek anlamında kullanılan bir kelimedir. Pek çok kişi tarafından yeni görülse de, kullanımı oldukça yaygın olan bir kelimedir.

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TDK'ya Göre Bezenmek Kelimesi Sözlük Anlamı

TDK'da araştırılan bezenmek kelimesinin farklı anlamları bulunuyor. TDK'ya göre bezenmek sözcüğünün iki farklı anlamı vardır. Herkesin merak ederek araştırdığı bezenmek kelimesi TDK'da, süslenmek anlamındadır. Süslenmek anlamı dışında, bezeme işine konu olmak anlamına da sahiptir. TDK'ya göre belirlenen iki anlamda da kullanılabilir.