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Beytülmal nedir, ne zaman kuruldu? Beytümal kimin döneminde kuruldu, gelirleri nelerdir?

#Beytülmal#Peygamber#Vergi
Beytülmal nedir, ne zaman kuruldu Beytümal kimin döneminde kuruldu, gelirleri nelerdir

Beytül mal, mal evi olarak tanımlanma iken ticari ve ekonomik faaliyetlerin artışıyla devlet hazinesi olarak kurumsal işleyiş kazandırılmıştır. Beytül mal sistemi, Hazreti peygamber döneminde kurulmuştur. Beytülmal nedir, ne zaman kuruldu? Beytülmal kimin döneminde kuruldu, gelirleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Beytülmal sisteminin, Hazreti Peygamber zamanında kurulduğu bilinmektedir. Peygamberin kendisine verilen bağış ve gelirleri başka Müslümanlar tarafından yardıma muhtaçlara dağıtılmasıyla ortaya çıkmış bir sistemdir. Devlet gelirlerinin kimsenin, halife dahil, şahsi malı olmadığı, ölçülü olarak kullanılması gerektiğinin yönetim şeklidir.

 Beytülmal Nedir?

 Beytülmal, devlet hazinesi demektir. Hazreti Peygamber döneminde bağış amaçlı kurulmuştur. Halkın bağışlarının ihtiyaç sahiplerine dağıtılması şeklinde kurulmuştur. Beytülmal; madenlerden gelen kiralar, toprak gelirleri ve halktan alınan vergilerle Devlet Hazinesi olarak değişmiştir. Devlet görevlisi olarak eyaletlerden vergi ve gelirleri toplayan valiler, gelirleri düzenli ve ölçülü olarak kullanmakla görevlendirilmiştir. Fazlasının ise Beytülmal' a devredilmesiyle görevlendirilmişlerdir.

 Ne Zaman Kuruldu?

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 Beytülmal, devlet hazinesi sistemi olarak bilinmektedir. Zamanla İslam toprak ve gelirlerinin artması dolayısıyla Hazreti Ömer zamanında teşkilat ve devlet hazinesi olarak işletilmeye başlanmıştır. Taşınır ve taşınmaz bütün mallar sisteme dahil edilerek vergilendirme yöntemi de böylece başlamıştır.

 Beytülmal Kimin Döneminde Kuruldu?

 Betülmal Hazreti Peygamber’in Medine döneminde bağış dağıtım sistemi olarak kuruldu. Daha sonra devlet toprakları ve gelirlerinin artmasıyla fiziki kimlik kazandı. Devlet Hazinesi olarak işletilmeye başlandı. Halkın taşınır taşınmaz mallarından alınan vergiler, bağışlar ve savaş ganimetleri gelir kaynakları olarak kabul edildi. Hazreti peygamber döneminde kurulan Beytülmal sistemi, aynı zamanda hazine mallarının şahsi olmadığını kanıtlamıştır. Aynı zamanda hiçbir Halifenin olmadığı sadece devlet malı olduğu ve bütün gelirlerin düzenli bir şekilde harcanması gerektiği kurala bağlanmıştır. Bu dönemde Hazreti Ömer’in eyaletlere atama yaparak gönderdiği valiler de devlet gelirlerini tahsil etmekle görevlendirilmiştir. Ayrıca gelirlerin ihtiyaçtan fazlasının merkezde bulunan Beytülmal’ a verilmesi de görevleri arasında bulunmaktadır.

 Gelirleri Nelerdir?

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 Beytülmal sistemi, Hazreti Peygamber döneminde Medine’de kuruldu. Hazreti Ömer döneminde ise devlet hazinesine giriş çıkışlar kayıt altına alınmıştır. Bu dönemde Beytülmal Fiziki olarak Devlet Hazinesi kimliğini kazanmıştır. Gelirleri arasında;

Müslümanların vergileri,

Müslüman olmayanların harç ve cizyeleri,

Gümrük vergileri,

Maden kaynaklarının kiralanması,

Kendisine bağlı devleteler ve beyliklerin yıllık vergileri ya da gönderilen armağanlar,

Ve Savaş ganimetleri olarak bilinmektedir.

 Beytülmal sistemi, ticari ve ekonomi kaynaklarının yönetim şeklidir.

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Hazreti Peygamber zamanında bağış sistemi olarak başlayıp, zamanla ihtiyaca göre şekil değiştirmiş bulunmaktadır. 

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#Beytülmal#Peygamber#Vergi

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