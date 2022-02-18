Beytülmal nedir, ne zaman kuruldu? Beytulmal ilk kimin döneminde kuruldu?

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Beytülmal kurumu, ilerleyen dönemlerde ise Beytülmal hazinesi olarak görev yapmaya başlamıştır.

Beytülmal Nedir?

Beytülmal, ilk zamanlar mal evi şeklinde adlandırıldı. Daha sonra ise, ekonomi ve taşınır taşınmaz malların artış göstermesi sonucunda hazine kurumu olarak görev almaya başladı.

Beytülmal Ne Zaman Kuruldu?

Beytülmal teşkilatının ilk kurulma döneminin Hz. Ömer zamanına denk geldiği söylenir. Ama Hz. Muhammet döneminde de bu yapıya rastlanabiliyor. Beytülmal daha önceki zamanlarda Hz. Muhammet (s.a.v) döneminde bağış yapılması için kuruldu. Hz. Ömer döneminde ise, bir teşkilat halini alarak ve devlet hazinesi olarak kullanılmaya başlandı. İslam topraklarında genişleme olması ve gelirlerin giderek artması Beytülmalin bir kurum olması gerekliliğini ortaya çıkarttı.

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Beytulmal İlk Kimin Döneminde Kuruldu?

Beytülmal teşkilatı ilk olarak Hz. Ömer döneminde kuruldu. Fakat Hz. Muhammet döneminde de bu yapıya rastlamak mümkündür. Hz. Ömer zamanında devletin hazinesinden çıkan ve hazinesine giren malların kayıtları tutuluyor. Aynı zamanda farklı eyaletlerde de merkeze bağlı olarak Beytülmal açıldı. Hz. Ömer eyaletlere valiler atayarak ve bu valiler Beytülmalden sorumlu tutuldu.

Beytülmal Görevleri Nelerdir?

Devlet gelirlerinin toplanarak harcamaların gerçekleştirildiği, hakların ve borçların da bağımsız olduğu kurumlara Beytülmal adı verildi. Beytülmal devlet hazinesi görevi ile kullanıldı. Müslümanların sosyal toplum düzeninin sağlanması ve giderlerinin karşılanması için Beytülmalde bulunan gelirler kullanılıyordu.

Beytülmal önceden Hz. Muhammet (s.a.v) döneminde bağış yapılması için kuruldu. Hz. Ömer döneminde ise, bir teşkilat halini alarak devlet hazinesi olarak kullanılmaya başlandı. İslam topraklarında genişleme yaşanması ve bunun sonucunda da gelirlerin artması ile birlikte Beytülmalin bir kurum olması gerekliliğini doğurmuştur. Sonra da Beytülmal devlet hazinesi şeklinde görev yapmaya ve faaliyetlerini sürdürmeye başladı.