Beyoğlu Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Beyoğlu Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Haberin Devamı

Beyoğlu İstanbul iline bağlı olan bir ilçedir. Bunun yanı sıra İstanbul'da bulunan ilçelerin birçoğu farklı farklı adliyelere bağlı olmaktadır. Beyoğlu ilçesi ise Avrupa yakasında bulunup Çağlayan adliyesine bağlı bulunmaktadır.

Beyoğlu Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

Beyoğlu, İstanbul'un ilçelerinden biridir. Avrupa yakası tarafında bulunan Beyoğlu ilçesi İstanbul Çağlayan adliyesine bağlı bulunmaktadır.

İstanbul Beyoğlu Avrupa Mı? Anadolu Yakası mı?

Beyoğlu ilçesi İstanbul'un Avrupa yakası tarafında bulunan ilçelerinden birisi olmaktadır. Bununla birlikte Beyoğlu ilçesinin doğusunda İstanbul Boğazı ve Beşiktaş, kuzeybatısında Kağıthane ve Şişli, güneyinde ise Haliç ilçenin sınırlarını oluşturmaktadır.

Bunun yanı sıra Beyoğlu ilçesinin 45 mahallesi bulunur ve yüz ölçümü yaklaşık 8.76 kilometrekaredir. Beyoğlu adını Pera da denilen Taksim-Tünel arasında uzanmakta olan İstanbul Caddesi ve bu caddeye açılan sokakların belirlemiş olduğu tüm alanı kapsayan Beyoğlu Semtinden almaktadır. Beyoğlu'nun nüfusu ise toplam 226,396 kişidir.