Beynin vücuttaki görevleri ve işlevleri nelerdir?

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İnsan beyni, bilinen en karmaşık organdır. Hayatımızın tüm bilinçli ve bilinçsiz hareketlerini beynimiz düzenlemektedir.

İnsan Beyni Nasıl Çalışır?

İnsan beyni kabaca yaklaşık iki yumruk büyüklüğünde, görsel olarak cevize benzeyen ve yüz milyara yakın nörondan oluşan bir organdır. Bu hücreler ve omurilik sayesinde merkezi sinir sistemini kontrol etmektedir. Beyin, kalp atışımızı denetleyen, nefes almamızı ve sindirim sistemimizi yöneten organımızdır. Düşünme, mantık kurma gibi soyut işlemler de yine beyin tarafından yapılmaktadır.

Beyni oluşturan ana yapılar üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar: Beyin sapı, limbik sistem ve neokortekstir.

Beyin sapı, omuriliğin tepesini çevreleyen bölgede bulunur. Bu bölge tehlike anlarında reflekslerimizi kontrol eden bölgedir.

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Limbik sistem, beyin sapını çevreleyen ve beynin en duygusal yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Beyne kaydedilen hatıraları düzenler ve hayatımızı etkileyen olayları yorumlamamıza yardımcı olur.

Neokorteks, Beynin düşünce merkezi konumundadır. Görme, işitme, konuşma ve üretme gibi işlevleri yerine getirmektedir. Yüksek zihinsel aktiviteleri kontrol etmektedir.

Beynin Oluşumu

Anne karnında henüz yeni oluşmakta olan bir embriyonun ilk haftalarda sinir sistemi oldukça hızlı gelişim göstermektedir. Bu gelişim dokuzuncu ayın sonuna kadar devam etmektedir. Doğumdan sonra bebek için ilk aylar ve ilk yıllar beyin gelişimi açısından oldukça önemli olmaktadır. Beyin çevre ile şekillenmeye başlar. İlk yıllardaki etkileşimler bebeğin sonraki yıllardaki beyin kapasitesinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Beynin Vücuttaki Görevleri ve İşlevleri

​​​​​Beyin, görme, tat alma, işitme ve dokunma gibi duyuların merkezi konumundadır.

Beyin, kaslar tarafından gerçekleştirilen kol, bacak ve parmakların hareketlerini yönetmektedir.

İstemli hareketlerin merkezi olan beynin sağ tarafı vücudun sol tarafını kontrol ederken, sol tarafı ise vücudun sağ tarafını kontrol etmektedir.

Sevinme, ağlama, üzülme gibi soyut duyguların da merkezidir.

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Beynin içerisindeki hipotalamus bölgesi ise şu görevlerden sorumludur:

Vücut ısısını ve kan basıncını ayarlamak.

Vücutta metabolizma hızını düzenlemek.

Hormonları denetlemek.

Kalp ve damar sistemini düzenlemektir.

Sol Beynin Görevleri Nelerdir?

Sol beyin vücudun sağ tarafını düzenlemektedir. Sol beyin, mantıksal ve sayısal alandır. Karar vermek ve muhakeme yapmak sol beynin görevlerindendir. Sol beyin, matematiksel işlemlerde başarılıdır ve pragmatik özelliğe sahiptir.

Sağ Beynin Görevleri Nelerdir?

Sağ beyin, vücudun sol tarafını yönetmektedir. Sağ beynin görevleri, sol beynin tam zıttı özellikler taşımaktadır. Sağ beyin duygusal ve sezgiseldir. Görsel ve sanatsal konularla ilgilidir. Görsel hafıza ve görsellik içeren her konu sağ beyin ile ilgilidir.

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Beyni Geliştiren Aktiviteler

Araştırmalara göre fiziksel egzersizler beyin gelişiminde önemli bir faktördür. Egzersizler, beyinde yeni hücrelerin oluşmasına olanak sağlar.

Bunun yanı sıra konsantrasyon, odaklanma, hafıza ve mutlulukla ilgili beyni geliştiren birçok aktivite bulunmaktadır. Bunlar;

- Beynin nasıl gelişeceğine ikna olmak

- Satranç, sudoku, puzzle gibi aktivitelerle meşgul olmak

- Kelime dağarcığını genişletmek

- Ters el-ayak kullanmak

- Yeni bir beceri- hobi edinmek

- Rota değiştirmek (Eve giderken farklı bir yoldan gitmeyi denemek gibi)

- Yeni dil öğrenmek

- Beynin seveceği şeyler yemek

- Sürekli aynı mekanda kalmamak ara sıra farklı yerlere gitmek

- Meditasyon yapmak

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Maddeler halinde sıralanan bu aktivite örneklerine daha birçoğu eklenebilir. Burada önemli olan beynin gelişmesi açısından onu sürekli canlı tutabilmektir. Bu sayede beyin devamlı gelişecektir.