Beynin bölümleri ve görevleri nelerdir? Beynin bölümlerinin fonksiyonları

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İnsan beyninin birçok görevi bulunmaktadır. Konuşma yazma ve görme hayal etme gibi birçok fonksiyonu gerçekleştiren beyin, aynı zamanda üç boyutlu algılama görevini de üstlenmiştir. Beynin birçok bölümü bulunmaktadır.

Beynin Bölümleri ve Görevleri Nelerdir?

1) Ara Beyin

Beynin tam olarak ön kısmında yer alan bir bölümdür. Ara beyin yarım kürelerin dışında kalan kısma denilmektedir. Tam olarak talamus ve hipotalamus olarak iki bölümde incelenmektedir. Ara beyin beyin içerisinde ki tüm uyarılara karşı bir alarm ve kapı görevi görmektedir. Bilinçli bir şekilde yapılan davranışları da kontrol eden ara beyin, doğrudan talamus bölümünden sorumludur. Ara beyin insan için duyu ve davranışları kontrol eden bir görevi bulunan önemli bir bölümdür. Aynı zamanda hipotalamus ile de entegreli olarak çalışan ara beyin vücut içerisinde ki iç dengenin sağlanmasından da sorumludur.

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2) Orta Beyin

Adından da anlaşılacağı üzere beynin tam olarak ortasında yer alan bölümde bulunmaktadır. Orta beyin beyin için ayrıca bir refleks merkezi olarak da bilinmektedir. Orta beynin en önemli görevleri arasında görme ve duymayı sağlamak gelmektedir. Aynı zamanda insanın istemsizce yapmış olduğu refleksler de yine orta beyin tarafından kontrol edilir. Orta beyin önemli bir refleks merkezidir.

3) Arka Beyin

Arka beyin de beynin tam olarak arka kısmında bulunan bir bölümde yer almaktadır. Arka beyin 3 alt kısımda incelenmektedir. Arka beyinde yer alan kısımlar; beyincik, omurilik soğanı ve pons olarak adlandırılmaktadır. Arka beyinde özellikle beyincik, vücudun dengede kalmasını sağlayan çok önemli bir bölümdür. Aynı zamanda kasların da çalışmasından sorumlu olan bir bölümdür. Arka beynin incelenen diğer kısmı ise omurilik soğanıdır. Omurilik soğanı sindirim ve boşaltım sisteminden sorumludur. Aynı zamanda vücutta yer alan diğer sistemler olan solunum ve dolaşım sistemlerinin de çalışmasını sağlamaktadır. Omurilik soğanı karaciğer ile de entegreli olarak çalışarak karaciğerin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.

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Omurilik soğanı karaciğerde yer alan kan şekerini dengede tutar. Aynı zamanda hayati refleksler olarak adlandırılan hapşırma, öksürme ve yutkunma gibi fonksiyonların kontrol edilmesi de yine omurilik soğanı tarafından gerçekleştirilmektedir. Omurilik soğanı hasarlı olan bir canlı yaşaması imkansızdır. Aynı zamanda sonradan öğrenilen beceriler omurilik soğanında tutulur. Örneğin bir kişinin sonradan araba sürmeyi öğrenmesi ya da yeni bir dil öğrenmesi omurilik soğanında depo edilir.

Beynin Bölümlerinin Fonksiyonları

Her beyin bölümünün kendine özgü bir yapısı ve fonksiyonu bulunmaktadır. Özellikle orta beyin vücudun tam anlamı ile bir refleks merkezi olarak bilinir. Hayatta kalmayı sağlayan reflekslerin gerçekleştirilmesi yine burada yapılmaktadır. Arka beyinde ise 3 tane bölüm yer almaktadır. Arka beyin genellikle öğrenilen bilgilerin depolandığı yer olarak bilinmektedir.

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Arka beyin hızlı bir şekilde çalışır ve devamlı olarak çalışır vaziyettedir. Ara beyin de ikiye ayrılan bir ara kısımdır. Burada koku duyuları ile alakalı olan talamus görev görür. Aynı zamanda vücut iç dengesini sağlayan hipotalamus da yine ara beyinde yer almaktadır. Hipotalamus aynı zamanda vücut içerisinde kan basıncını da düzenler.