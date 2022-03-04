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Osmanlı Devleti, henüz beylik iken güçlü olmayı hedefleyen ve boyun eğmeyen bir yapıya sahipti. Bundan dolayı bu beyliğin ilerlemesi beklenen bir durumdu. Beylikken bile çok güçlü olan Osmanlı'nın devlet olduktan sonra Bizans başta olmak üzere tüm dünyaya korku saldığı görülmüştür.

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Konu Anlatımı

Osmanlı Devleti'ne geçmeden önce ÖN Asya'yı tanımak gerekmektedir. Çünkü başta Anadolu olmak üzere İran, Suriye, Mısır ve birkaç yeri daha içine alan coğrafyaya Ön Asya denilmekteydi. Ön Asya'da yer alan çok güçlü devletler bulunmaktaydı. Anadolu Selçuklu Devleti de bu güçlü devletlerin başında yer almaktadır.

Anadolu Selçuklu Devleti dışında Ön Asya'da;

- Memluk Devleti

- Bizans İmparatorluğu

- İlhanlı Devleti

- Altın Orda Devleti

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- Trabzon Rum İmparatorluğu

yer almaktaydı.

XIV. Yüzyıl başlarında Avrupa'da önemli karışıklıklar yaşanmaktaydı. Çünkü birçok devlet birbirleriyle mücadele halindeydiler. Bu durum Bizans'ıda etkilemiştir. Beylikler ve Anadolu Selçuklu Bizans ile büyük mücadeleler yapmışlardır. Ayrıca Balkanlar'da Katolik ve Ortodoks çatışması ortaya çıkmıştı. 1243 yılına gelindiğinde ise Kösedağ Savaşı'nın yapılması önemli sonuçlara neden olmuştur.

Kösedağ Savaşı (1243)

Türkiye Selçukluları, Kösedağ Savaşı yüzünden Moğollar'ın (İlhanlı Devleti) egemenliği altına girdiler. Bu durum Anadolu'da Türk siyasi birliğinin bozulmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda da beylikler Anadolu'nun batısına doğru ilerlemişlerdir.

Kösedağ Savaşı'nın galibi olan İlhanlı Devleti zamanla İslamiyet’i benimsemiştir. Ancak Memlukler ile yapılan mücadeleler İlhanlı Devleti'ni zayıflamış ve yıkılmasına neden olmuştur.

Anadolu’da Kurulan Türk Beylikleri 2. Dönem

Kösedağ Savaşı'nın etkileri ile Anadolu'da yeni bir dönem başlayacaktı. Bu dönem ikinci beylikler dönemiydi.

Dönem Anadolu Beylikleri

Osmanlılar,

Menteşeoğulları,

Candaroğulları,

Ramazanoğulları,

Aydınoğulları,

Karamanoğulları,

Karesioğulları,

Saruhanoğulları,

Germiyanoğulları,

Hamitoğulları,

Dulkadiroğulları.

Görüldüğü üzere Osmanlılar 2. Dönem Anadolu Beylikleri arasında yer almaktadır.

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Osman Bey Dönemi (1281-1324)

Osman Bey, Osmanlı Devleti'nin temellerini atmaya başlayan bir beydir. İlk Osmanlı Padişahı olan Osman Bey Bizans ile mücadele etmeye başlamıştır. Bu mücadele şiddetli çatışmalar ile devam etmiştir. Bu arada beyliklerde birbirleriyle mücadele ediyorlardı.

1281 yılında Ertuğrul Gazi'nin yerini alan Osman Bey güçlü bir devlet kurmaya çalışmıştır. Bunun için Şeyh Edebali'den büyük yardımlar almıştır. Ayrıca Edebali'nin kızı Bala Hatun ile evlenmiştir.

Osmanlı'nın kuruluşunda etkisi olduğu düşünülen kişiler;

- Ahiyan-ı – Rum

- Bacıyan-ı-Rum

- Abdalan-ı –Rum

- Gaziyan-ı- Rum

Osmanlı Devleti gaza ve cihat anlayışı ile devam etmiştir. Bu anlayış ile büyük başarılar elde edilmiştir. Bunun peşinden İskan politikası ortaya çıkmıştır.

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İskan Politikası

İskan politikası ile fethedilen yerlere Türkmenler yerleştirilmiştir. Böylelikle daha çok toprak alınarak büyük bir devletin temelleri atılmıştır. İlerleyen yıllarda birçok Osmanlı padişahı başa geçmiştir. Ancak 1402 yılına gelindiği zaman Fetret Devri yaşanmıştır.

Fetret Devri (1402-1413)

Ankara Savaşı ile başlayan Fetret Devri 1413 yılına kadar devam etmiştir. I. Mehmet Çelebi başa geçince bu devir sona ermiştir.

Türk Siyasi Birliği'ni Kurma Çabaları

Öncelikle Aydınoğulları’ndan İzmir alındı. Daha sonra ise Karamanoğulları, Menteşeoğulları ve Saruhanoğulları ele geçirildi.

Osmanlı Devleti güçlü bir devlet kurarak geniş bir coğrafyaya hükmetmiştir. Böylelikle büyük bir devlet olan Osmanlı Devleti dünyaya gözdağı vermeyi başarmıştır. Osmanlı Devleti, yıkılana kadar bulunduğu bölgede söz sahibi olmuştur.