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Beylikdüzü Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Beylikdüzü Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

#İceirkhaber
Beylikdüzü Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Beylikdüzü Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

İstanbul nüfusu bakımından metropol bir kent olma özelliğine sahiptir. Bunun yanında pek çok yönde önde gelen bir şehirdir. Tarihten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği de yapmıştır. Bu yönüyle her zaman önemli bir şehir olma özelliğini korumaktadır. Ayrıca tarihi ve kültürel dokusuyla insanların uğrak yeri olmakta ve yerleşim yeri olarak tercih edilmektedir. Böylelikle şehirdeki nüfuslanma artmaktadır. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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İstanbul'daki nüfusun artmasına bağlı olarak ilçe sayıları da zaman içinde artış göstermiş ve birçok ilçe ortaya çıkmıştır. Günümüzde şehrin ilçe sayısı 39 şeklinde ortaya çıkmaktadır. İlçelere bağlı mahalle sayısı ise 936 olarak kayıtlara geçmektedir. Şehrin bulunduğu konum bakımından hem Avrupa tarafında hem de Anadolu tarafında toprağı bulunmaktadır. Buna paralel olarak ise ilçeleri bu iki taraf arasında bir dağılım göstermektedir. Bu ilçelerden 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken, 14 tanesi Anadolu yakasında yer almaktadır. 

 Beylikdüzü Hangi Yakada Yer Almaktadır? 

 Avrupa yakası ilçelerinin 25 tane olduğu bilinmektedir. Bu ilçelerden bir tanesi de Beylikdüzü olmaktadır. Beylikdüzü bu yönüyle İstanbul'un batıdaki ilçeleri içinde yer alır. Hemen güneyinde Marmara denizi bulunmaktadır. Yüz ölçümü 360 kilometre kare şeklindedir. Son verilere göre ilçenin nüfusu 365.572 kişidir. 

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 Beylikdüzü Hangi Adliyeye Bağlıdır? 

 Beylikdüzü ilçesinde adliye bulunmamaktadır. Bundan dolayı adli yargıda hukuk davaları bakımından Büyükçekmece Adliyesine bağlı durumdadır. Büyükçekmece Adliyesi coğrafi olarak ilçeye en yakın adliye konumuna sahiptir. Bundan dolayı da uygun adliye olmaktadır.

 

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