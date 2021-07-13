Beykoz’da 3 yeni program

Beykoz Üniversitesi, 2021-2022 tercih döneminde lisans ve önlisans programlarına üç yeni program daha ekledi. Mevcut 19 lisans programına İngilizce ‘psikoloji ve endüstri mühendisliği’ programlarını eklerken, mevcut 21 önlisans programına da küresel salgında yıldızı parlayan ‘e-ticaret ve pazarlama’ programı eklendi. Beykoz Üniversitesi; İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olmak üzere dört fakülte, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu olmak üzere iki yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki meslek yüksekokulu ve yüksek lisans programlarının sunulduğu Lisansüstü Programlar Enstitüsü’nde toplam 58 program ile eğitim-öğretime devam ediyor.

GELECEĞİN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ VE PSİKOLOGLARI YETİŞECEK

Yeni dönemde ilk öğrencilerini alacak olan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji (İngilizce) lisans programlarından mezun olan öğrencilerin Avrupa Dil Portföyü B2/B2+ genel düzeyinde İngilizce bilen, mesleklerini yurtdışında da yapabilecek yetkinlikte bireyler olarak iş dünyasında yerlerini almaları hedefleniyor.

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) ve Psikoloji (İngilizce) lisans programlarında sekiz yarıyıl eğitim-öğretim alacak olan öğrenciler, aynı zamanda 7+1 müfredat yapısı ile bir yarıyıl boyunca iş hayatının içinde bulunarak öğrendiği teorik bilgileri uygulama imkânı bulacak. Üniversitenin ‘Yetkinlik Geliştirme Programı’ ile 14 temel ve yönetsel yetkinlikte de kendilerini geliştirme fırsatı bulacak olan öğrenciler gerekli koşulları sağlamaları halinde çift anadal ve yan dal yapma şansı da elde edecek.

E-TİCARET VE PAZARLAMA ÖNLİSANS PROGRAMI DA KURULDU

Beykoz Üniversitesi dahil Türkiye’de yalnızca dört üniversitede bulunan E-Ticaret ve Pazarlama Programı’nda öğrenciler iki yıllık öğrenimleri süresince pazarlama başta olmak üzere, lojistik, dijital ve mobil reklamcılık gibi alanlarda yetkinlik kazanacak. Öğrenciler diğer önlisans programlarında olduğu gibi 3+1 eğitim müfredatı ile bir yarı yıl boyunca iş hayatının içinde bulunma şansı elde edecek.

TERCİHLER AĞUSTOS AYINDA

Beykoz Üniversitesi 2021 tercih döneminde online ve yüz yüze tercih danışmanları ile de aday öğrencilere destek verecek. Üniversite 2021-2022 eğitim- öğretim yılında lisans ve önlisans programlarına burslu ve yüzde 50 indirimli kontenjanlarına öğrenci kabul edecek. Adaylar, yüzde 50 indirimli kontenjanları, ilk 5 tercihlerinde yer vermeleri ve yerleşmeleri durumunda ise yüzde 25 tercih bursundan da faydalanabilecek.