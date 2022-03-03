Beykoz Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Beykoz Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası olmak üzere ikiye ayrılıyor. Beykoz şehri de Anadolu yakasında bulunan bir ilçedir. Beykoz ilçesinde Beykoz Adliyesi bulunuyor. Adliye işlemleri için Beykoz adliyesine gidilmesi gerekiyor.

Beykoz Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

İstanbul diğer şehirlere göre çok daha karışık ve büyüktür. Bireyler İstanbul yolculuklarında birçok ilçeyi araştırabiliyor. Beykoz ilçesi İstanbul'un en nadide ilçeleri arasındadır. Beykoz'a ulaşmak isteyenler hangi yakada bulunduğunu merak edebiliyor.

Beykoz ilçesi İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan önemli ilçelerden biridir. Beykoz ilçesinde olan biri Beykoz Adliyesine giderek işlemlerini yapabiliyor. Beykoz ilçesine ait olan bir adliye bulunuyor.

İstanbul Beykoz Avrupa mı? Anadolu Yakası mı?

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İstanbul şehrinin çok kalabalık olması kişilerin gözünü korkutabiliyor. İlk defa gelenler birçok ilçeyi araştırarak, konumlarını öğrenmek istiyor. Araştırılan semtlerden biri de, Beykoz'dur. Beykoz ilçesi bireylerin araştırarak gitmek istediği bir konumdur. İstanbul'da bulunan Beykoz ilçesi Anadolu yakasına bağlı olan semtler arasındadır.