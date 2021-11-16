Beyinde lezyon nedir? Lezyon tümör müdür, kanser midir? Lezyon çeşitleri nelerdir?

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Beyinde lezyon, en kısa tanımı ile beyinde bulunan bazı dokuların ya da dokularda meydana gelen hasarlara denir. Lezyonlar, pek çok çeşitli, şekil ve boyda olabilir.

Beyinde Lezyon Nedir?

Beyinde lezyon, beyinde yer alan bazı dokuların ya da dokularda meydana gelen hasarlardır. Beyinde bulunan lezyonlar, pek çok farklı boyda, çeşitte ve şekilde olabilir. Beyindeki lezyonlar, genellikle çekilen beyin MR’sında leke olarak görülür. Bu lekelerin çoğu iyi huylu olduğu için genellikle zararsızdır.

Lezyon Tümör müdür?

Lezyon, beyinde bulunan bazı dokuların hasar görmesi anlamına gelir. Lezyon, tümör değildir. Beyinde bulunan lezyonlar, genellikle iyi huyludur. Bu nedenle de lezyonlar, kişide sadece hafif belirtiler görülür. Bunun dışında da hastaları zorladığı görülmez. Bu hastalığın tanısı genellikle BT ve MR görüntüleri sonucunda tespit edilir. Teşhis koyabilmek için bu görüntüleme yöntemleri kesinlikle kullanılmadı gerekir. Bu görüntüler sayesinde mevcut lezyonun görüntüsü, boyut, şekil ve yer olarak tespit edilir.

Vücutta birtakım hastalıkların senden olduğu doku ve organ değişimlerine lezyon adı verilir. Lezyonların bazıları iyi huylu bazıları ise kötü huylu olabilir. Özellikle de dokularda meydana gelen bozukluklar sonucunda işlevsellik önemli oranda yitirilebilir.

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Lezyon Çeşitleri Nelerdir?

Lezyon, bir çeşit doku bozukluğudur. Organizmada genellikle travma ya da hastalık nedeni ile tahrip olan anormal doku bozukluklarına lezyon ismi verilir. Lezyon gözle görülür bir şekilde deride olabileceği gibi gözle göremediğimiz iç organlarda da olabilir. Omurilikte bir lezyon oluştuğu zaman beyinden bu tarafa gelen sinir uyarılarını etkileyerek bacaklarda uyuşukluk gibi sorunlara neden olabilir. Lezyon çeşitleri ise;

Deri seviyesinde görülen lezyonlar: Deri düzeyinde meydana gelen primer lezyonlara makul ismi verilir.

Makul (leke): Ciltte, küçük, normal ten rengindeki değişikliklere makul adı verilir. Makullerin büyüklerine ise, yama denir.

Eritem: Geçici damar genişlemeleri sonucunda meydana gelen pembe, kırmızı renk değişikliklerine ise, eritem (hiperemi) adı verilir.

Purpura: Eritrositlerin damar dışına çıkması sonucunda deride lokal renk değişiklikleri ile ortaya çıkan lezyonlara purpura denir.

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Kabarık yapıdaki lezyonlar: Ciltte meydana gelen kabarık lezyonlar sıvı ve solid içeren lezyonlar şeklinde ikiye ayrılır.

Solid (sert, katı) lezyonlar: Papül, modül ve tümör olmak üzere üçe ayrılır.

Sıvı içeren lezyonlar: Bül, pistim ve vezikül olmak üzere üçe ayrılır.

Sekonder Lezyonlar: Ülser, yara, kepek, krut, erozyon, atrofi, ekskoriyasyon, kist, gom, fissür grad, diskromi ve vejetasyon’dur.

Lezyon Tehlikeli midir?

Lezyonların bazıları iyi huylu bazıları da kötü huylu olabilir. Özellikle de dokularda ortaya çıkan bozukluklar ile birlikte işlevsellik de azalır. Bu durum da lezyonun iyi huylu mu yoksa kötü huylu mı olduğu konusunda bilgi verir. Özellikle de fiziksel olarak meydana getirebileceği bazı etkiler ile birlikte, lezyon tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Bu durum hem iç organlarda için hem de vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen fiziksel etki ile anlaşılır.

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Enfeksiyon belirtileri tespit edilen kişide kan ve diğer laboratuvar testleri yapılması gerekir, Beyinde lezyonun tedavisi yapılırken de lezyon tipine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Lezyonun tehlikeli olup olmadığı iyi huylu ya da kötü huylu bir etki yaratması ile anlaşılır. Bu da uzman bir doktor kontrolü ile yapılacak olan tetkik ve teşhis kapsamında ortaya çıkar.