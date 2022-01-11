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Beyincik görevleri nelerdir ve ne işe yarar? Beyinciğin özellikleri ve yapısı

#Beyincik#Yürüme#Cerebellum
Beyincik görevleri nelerdir ve ne işe yarar Beyinciğin özellikleri ve yapısı

Fiziki olarak vücudun kontrolünü genel olarak beyin dengeler. Beyin içinde farklı pek çok bölüm bulunur. Bu bölümlerin, her biri ise, farklı görevler üstlenir. Oturmak ya da yürümek ile birlikte pek çok farklı hareket aslında beyin tarafından kontrol edilir. Beyincik görevleri nelerdir ve ne işe yarar sizler için derledik.

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Her bir hareketin düzenlenmesi beynin değişik bölümlerinin çalışması sonucunda gerçekleşir. Bu konuda beyincik ise, çok önemli bir görev üstlenir.

 Beyincik Görevleri Nelerdir ve Ne İşe Yarar?

 Beyincik tıp literatüründe, cerebellum vücutta bulunan kasların etkin ve düzenli bir şekilde çalışmasına imkan tanır. Yani diğer adı ile beyincik bir denge ve kontrol merkezi olarak görev yapar. Bu sayede gün içinde vücut etkin bir şekilde hareket etme imkanı sağlar. Önemli bir denge ve kontrol merkezi olarak görev yapar. Aynı zamanda beynin büyük ve en önemli kısımlarından birisidir. Beyinciğin başlıca görevleri ise;

Kol ve bacaklarda bulunan kasların birbiri ile dengeli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.

Gün içindeki aktif hareketlerin dengeli bir şekilde gerçekleşmesine imkan tanır.

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Kol ve bacaklarda bulunan kasların çalışma derecesini önemli ölçüde düzenler.

Vücutta bulunan kasların önemli bir çoğunluğunun düzgün şekilde çalışmasına destek verir.

Göz hareketlerini önemli ölçüde koordine ederek görüşümüzü büyük ölçüde dengeler. Beyincik aynı zamanda dans etme, bisiklete binme gibi çeşitli aktivitelerin de yapılmasına imkan sunar.

Beyincik, yaklaşık olarak nöronların yüzde 50'sini içerir. Bu nedenle de çok önemli işlevleri vardır. Bunlardan bazıları ise; ayakta durma, yürüme, motorik aktiviteler, konuşma gibi faaliyetlerdir.

Bütün bu görevleri ile birlikte beynin en önemli yapı taşları arasında yer alır.

 Beyinciğin Özellikleri ve Yapısı

 Beyincik aynı zamanda tıp dilinde cerebellum şeklinde ifade edilir. Türkçe karşılığı olarak da vücudun denge organlarından birisi olarak ön plana çıkıyor. Özellikle de kasların düzenli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlayan bölümler arasında yer alır. Beyincik, beynin yaklaşık olarak 1/8 kadarını karşılık gelir. Aynı zamanda beynin ikinci büyük kısmı şeklinde de tanımlanır. Beyincik aynı zamanda, yaklaşık olarak 150 gram kadar bir ağırlığa sahiptir.

 Beyincik, omurilik, beyin sapı ve serebrum da dahil olmak üzere beynin ve sinir sistemlerinin önemli bölümlerinden yardım alır. Beyinciğin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi de beynin omurilikten, diğer bölümlerinden ve duyulardan sinyal almakla sorumludur. Beyincik, gönüllü göz hareketlerinde tam kontrol sağlar. Keskin bir görme için gereklidir. Gerçekleştirmek istediğiniz her hareket öncelikle beyinde bir fikir olarak ortaya çıkar. Beyincik, planlanan hareketin yapılması için vücudun diğer bölümlerine de talimat verir. Aynı zamanda beyincik, tüm kasları koordine eder. Aynı zamanda hareketlerin ince ayarlarından da sorumludur.

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 Beyincik Olmadan Yaşanabilir mi?

 Beyincik olmadan da yaşamak mümkündür. Öyle ki 2004 yılında 24 yaşında bir kadının beyincik olmadan yaşadığı tespit edildi. Bu durum onun çocukluk döneminde gelişimini önemli ölçüde etkilese de yetişkin olduğunda onu hiç etkilemediği görüldü. Beyincik, pek çok fonksiyonun yerine getirilmesi için gerekli olan bir bölümdür. Fakat onsu yaşamak da mümkün olabiliyor.

 Beyincik Hasarının Nedenleri

 Beyincikte ya da beynin diğer bölümlerinde meydana gelen hasar, sağlık koşulları, ilaçlar, ve travma sonucunda ortaya çıkabilir. Aynı zamanda beyincik hasarına şu durumlar da yol açabilir;

Beyin tümörü

Alkol kullanımı

Kafa travması

 

Ereksiyon

 

Huntington hastalığı

 

Kurşun ya da civa zehirlenmesi

 

İnme

 

Parkinson hastalığı

 

Multipl Skleroz

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Beyincik hasarının sonucu olarak da sık sık düşme, denge kaybı, konuşma güçlüğü ve geveleyerek konuşma ortaya çıkabilir.

 

 

 

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#Beyincik#Yürüme#Cerebellum

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