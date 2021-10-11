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Beyin Hücresi Nedir Ve Yenilenir Mi? Beyin Hücresi Ne İşe Yapar Ve Özellikleri

#Beyin Hücresi
Beyin Hücresi Nedir Ve Yenilenir Mi Beyin Hücresi Ne İşe Yapar Ve Özellikleri

Beyinde sinir hücrelerinin arasında bağlantı yolları bulunmaktadır ve bu yollar sayesinde bütün hücreler birbirleriyle haberleşmektedir. Komşu sinir hücreleri, beyin içerisine yeni bir bilginin girmesi durumunda ya da beynin çevresel nitelikteki bir tehlikeye maruz kaldığında birbirleriyle haberleşerek çözüm üretmektedirler ve bu şekilde süreci birlikte yönetmektedirler. Bütün dış olaylara karşı uyumun sağlanabilmesine yardımcı olan bu sürece ise beyin esnekliği adı verilmektedir. Sizin için beyin hücresinin ne olduğunu ve yenilenip yenilenemediğini, beyin hücrelerinin ne iş yaptığını ve özelliklerini derledik.

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 Beyin hücreleri vücutta yer alan en önemli hücreler grubunda yer almaktadır. Beyin hücrelerinin çok sayıda özelliği ve görevi bulunmaktadır.

 Beyin Hücresi Nedir?

 Beyin hücreleri, esas olarak beynin işlevsel özellikteki dokusunu oluşturmaktadır. Beyin dokusunun geri kalan kısmı, kan damarlarını içeren ve stroma ismi verilen bir yapıdır. Beyindeki iki temel hücre tipi, sinir hücreleri şeklinde de bilinen nöronlardır ve nöroglia şeklinde de bilinen glial hücreler olmaktadır. Nöronlar, nöral devreler içerisinde veya geniş ayrıntılı beyin ağlarında öbür nöronlar ve internöronlar ile iletişime geçerek işlev gösterebilen beynin uyarılabilir olan hücrelerini ifade etmektedir. Serebral korteksteki iki temel nöronal sınıf, uyarıcı olan projeksiyon nöronları ve bununla birlikte inhibe edici internöronlardır. Bu yapıların yaklaşık olarak %70 ile 80'i nöron ve %20 ile 30'u ise inhibe edici internörondan oluşmaktadır. Nöronlar genelde kaba bir şekilde benzer bağlantılara ve görevlere sahip oldukları bir çekirdek içerisinde kümelenmektedirler. Çekirdekler öbür çekirdeklere tractus ismi verilen yollarla bağlanmaktadır.

 Beyin Hücreleri Ne işe Yarar?

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 Beyin hücrelerinin asıl görevi birbirleri ile bağlantı yollarını bularak bu yollar aracılığı ile iletişime geçmektir. Yeni bilgilerin elde edilmesinde ya da herhangi bir tehlike durumunun ortaya çıkmasında beyin hücreleri bu yollar vasıtası ile birbirlerinden haberdar olarak çözüm üretmeye çalışmaktadırlar. Glia, genel olarak nöronların destek hücrelerini ifade etmektedir ve hepsinin açık bir biçimde anlaşılmayan pek çok işlevi bulunmaktadır. Glia hücreleri ependimal hücrelerin, astrositlerin ve oligodendrositlerin oluşturmuş olduğu makroglia ve çok daha küçük mikroglia dahil olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Astrositlerin, gliotransmisyon ismi verilmiş olan nörotransmisyona benzer bir sinyalleşme süreci ile sinir hücreleriyle birlikte iletişim kurabildiği görülmektedir.

 Beyin Hücreleri Yenilenir mi?

 Eski dönemlerde beyin hücrelerinin bir diğer ifade ile nöronların kendilerini yenileyemedikleri düşünülmekteydi. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda yenilenme hızın karaciğer hücreleri kadar olmasa bile beyin hücrelerinin de kendilerini yenileyebildiğini göstermiştir. İnsanların nörogenesis ismi verilen yeni beyin hücreleri meydana getirebilme özelliği seksenli yaşlarda bile devam etmektedir.

 Beyin Hücrelerinin Özellikleri Nelerdir?

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 Karaciğerde yer alan hepatosit hücreler, kemikte bulunan osteosit ya da kandaki eritrosit hücreleri gibi beyin hücreleri olan nöronlar da tek başlarına yetebilen fonksiyonel bir birim olmaktadır. İç faktörleri; genetik materyali ya da DNA, enerji sağlamakta olan mitokondri ve protein sentezini gerçekleştiren ribozomları içermekte olan çekirdek ve organellerdir. Öbür hücre çeşitlerinde olduğu gibi, organeller de hücre gövdesinde çok daha yoğundur. Buna ilave olarak, nöronların ayırıcı fonksiyonların ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır. Örnek olarak; gövdenin uzun olması, ince parmak veya iplik benzeri uzantılarının mevcut olmasını sağlayan yapılar nöritlerdir. İki tür nörit bulunmaktadır; dendritler ve aksonlar şeklinde ifade edilmektedir. Genel olarak dendrit adı verilen yapılar sinir iletilerini alırken, aksonlar da bu iletileri göndermektedirler.

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 Beyin Hücrelerinin Yapısı Nasıldır?

 Nöronlar, ana parçaları çekirdekten, hücre gövdesinden ve dentritlerden meydana gelen bir yapıyı kapamaktadır. Aksonlar veya küçük dallar sayesinde nöronların arasında pek çok bağlantı bulunmaktadır. Aksonlar işlevi esas olarak bir nörondan öbürüne mesajlar iletmek olan bu ağların kurulmasına destek olmaktadırlar. Bu sürecin ismi ise sinapsistir. Bu durum, aksonların 0.001 saniyelik olan elektrik yüklemeleri ile bağlanmasından oluşmaktadır ve saniyede 500 defa tekrarlanabilmektedir.

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#Beyin Hücresi