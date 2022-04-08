Beyin fırtınası tekniği nedir ve özellikleri nelerdir? Beyin fırtınası tekniği nasıl uygulanır

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Beyin fırtınası tekniği, belirli bir konuda fikirler aracılığı ile çözüme ulaşmak ve grup çalışmaları içerisinde karar aldırabilmek için tercih edilen en etkili tekniktir.

Beyin Fırtınası Tekniği Nedir?

Grup çalışmaları içerisinde, mevcut bir problemin tanımlanması, bu problem için fikirler üretilmesi ve karar alınmasını sağlamak amacıyla kullanılan teknik beyin fırtınasıdır. Genel anlamda diğer teknikler içerisinde de beyin fırtınası kullanılabilir. Çünkü hepsinin özünde bir fikri geliştirme düşüncesi yatar.

Beyin Fırtınası Tekniğinin Özellikleri Nelerdir?

* Beyin fırtınası tekniği ile belirli bir konu için fikir ve çözüm üretilir.

* Bu tekniğin kullanılabilmesi için, belirli bir sayıda katılımcının bir araya gelmesi şartı vardır. Bir grup çalışması olacağı için de yine önceden belirlenen bazı kurallar uygulanır ve herkesin fikir beyan etmesi hedeflenir.

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* Beyin fırtınası tekniği ile tüm fikirler oluşana dek sonuca ulaştıracak bir değerlendirme söylenmez. Her fikir ve her kişi bu çalışma içerisinde şartlar açısından eşit kabul edilir.

* Bu teknik sayesinde eleştiriye bağlanan bir yargı durumu ortadan kalkmış olur. İnsanlar eleştirilme, yargılanma, ayıplanma ya da dikkate alınmama gibi kaygıları düşünmeden fikirlerini özgür bir şekilde ortaya koyar. Her fikir, çözüme giden yolu oluşturur. Sınıfsal farklar da ortadan kalkar.

* Böylelikle özgün düşüncelere doğru giden yolda, mantığa dayanmayan ya da duygusallık içeren yorumlardan arınma sağlanır. Beyin fırtınası tekniğinin istediği disiplinli düşünce ortamı gerçekleşir. Demokratik bir çalışma halini alır.

* Beyin fırtınası tekniğinde, belirlenen problemin temel haliyle tanımlandığı durumlarda çok etki göstereceği kanıtlanmıştır. Karmaşık bir problem olduğu zaman, problem kendi içerisinde bölümlere ayrılabilir. Böylelikle çözüme ulaşmak da daha kolay bir hal alır.

Beyin Fırtınası Tekniği Nasıl Uygulanır?

Beyin fırtınası tekniği bir toplantı içerisinde grup ile gerçekleştirilir ve bazı kurallar geçerlidir.