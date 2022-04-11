Beyin eseri tekniği nedir ve nasıl yapılır? Beyin ürünü tekniği özellikleri

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Eğitim biliminin farklı farklı öğretim teknik ve yöntemleri bulunmaktadır; "beyin eseri tekniği" de bu yöntemlerdendir.

Beyin Eseri Tekniği Nedir Ve Nasıl Yapılır?

Öğretim tekniklerinden olan beyin eseri okullarda öğretmenler tarafından sıkça kullanılan bir yöntemdir. Konu ya da problemin belirlenmesi, grupların oluşturulması, her öğrenciye konunun farklı yönleriyle ilgili 3 kart verilmesi, öğrencilerin karttaki soruna ilişkin görüşlerini yazarak masaya koyması, sırasıyla kartların çekilerek benzer fikirlerin gruplandırılması sürecidir. Beyin eseri öğretim tekniği örneğin; sınıf kurallarının belirlenmesinde kullanılabilir.

Beyin eseri tekniği beyin fırtınasına benzer bir metottur. Ancak beyin fırtınasından pek çok yönü ile ayrılmaktadır. Okullarda kullanılan bu öğretim tekniğinin uygulanması şu şekilde gerçekleştirilir:

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Öncelikle öğretmen üzerinde çelişkili düşünceler olan konuyu sınıfa açıklar.

Daha sonra öğrencilere 3 farklı renkte kağıtlar dağıtılır.

Öğrenciler verilen konu üzerinde düşünür ve her bir farklı renkteki kağıda konu hakkında farklı düşüncelerini ve bakış açılarını yazar.

Daha sonra bu kartların hepsi toplanır ve öğretmenler masasının üzerine serilir.

Bundan sonra öğretmen sırayla öğrencileri masasına çağırır. Her bir öğrenci bu kartlardan rast gele çeker. Üzerinde yazılı olanları okur ve kendince yorumlar.

Birbirine benzeyen görüşleri içeren kartlar ise sınıflandırılır.

Benzer ve birbirine yakın görüşler gruplandıktan sonra bunlar tahtaya yazılır ve sınıfla paylaşılır.

Beyin ürünü veya beyin eseri öğretim metodunun amacı; öğrencilerin bireysel ya da grupsal olarak görüşlerini geliştirmelerini sağlamak ve teşvik etmektir.

Beyin Ürünü Tekniği Özellikleri

Eğitim tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Belki de insanoğlu, çocuklarına en uzun süreli eğitimi vermek zorunda olan canlıdır. Çünkü insan yavrusunun kendi başına hayatını idame ettirebilmesi için nerede ise 15-20 yıl gibi bir zamana ihtiyacı var.

Bu sebeple de her uygarlık, nesillerin eğitim ve öğretimine önem vermiş farklı anlayışla yaklaşmış ve metotlar geliştirmiştir. Çocukların eğitim ve öğretiminde metot ve yöntem başlı başına bir alan konusudur.

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Çağdaş eğitimcilere de bu yönde bilgi ve eğitim verilmektedir. Modern çağda "bilim ve bilginin" iktisadi değer oluşturmakta en önemli unsur olduğu anlaşılmış ve görülmüştür.

Bu gerçeklikten hareketle de ülkeler sürekli eğitim-öğretim sistemlerini iyileştirme, geliştirme ve dönüştürme gayreti içerisindedirler. Zira gelecek nesillerin iyi yetişmesi varlıklarının devamı için de bir gereklilik ve zorunluluktur.

Öğretim metodu olan beyin ürünü ya da beyin eseri her ne kadar beyin fırtınası kavramı ile karıştırılsa da aralarında çok fark bulunmaktadır. Beyin ürünü tekniğinin özellikleri ve beyin fırtınasından farklarını şu şekilde sıralamak mümkünüdür:

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Beyin eseri zaman bakımından daha uzun sürer. Oysa beyin fırtınası kısadır.

Beyin eserinde her öğrenciden sadece 3 fikir alınır. Beyin fırtınasında çok sayıda fikir ortaya konulur.

Beyin eserinin en temel özelliği, fikirlerin yorumlanıp sınıflandırılmasıdır. Halbuki beyin fırtınasında fikirler yorumlanmaz.

Beyin eserinde, öğretmen üzerinde çelişkili düşünceler olan konuyu sınıfa açıklar. Oysa beyin fırtınasında bu durum yoktur. Konular serbestçe açıklanır.