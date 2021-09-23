Beyin cerrahı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Beyin cerrahı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

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Beyin cerrahı aynı zamanda Nöroşirüjiyen olarak da adlandırılmaktadır. Sinir sistemi ile ilgilenmektedir.

Beyin Cerrahı Nedir?

Beyin cerrahı sinir sistemi bozukluklarını inceler ve beyin ile alakalı olan problemleri teşhis ederek cerrahi olarak tedavi eden doktorlara denilmektedir. Beyin cerrahının pek çok önemli görevi bulunmaktadır. Cerrahlıkta en hassas bölgede işlem yapmaktadırlar. Özellikle parkinson ve damar bozuklukları gibi hastalıklarda hastaya tedaviyi uygulayan kişidir.

Beyin Cerrahı Ne İş Yapar?

Beyin cerrahının bazı sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır. Beyin cerrahı beyin ile alakalı olan ameliyatlara girer ve hastayı tedavi eder. Bir takım test sonuçlarını da değerlendirerek beyin ile akalı olarak tanı koyarlar. Beyin cerrahları gerekli görüldüğü gibi ameliyatları gerçekleştirirler. Cerrahi bir şekilde ameliyatları yaparak hastayı tedavi ederler. Beyin cerrahları aynı zamanda doktor olacak kişilere de gerekli olarak eğitimleri verirler. Akademik alanlarda dilerlerse ilerleyerek akademik çalışmalara da katılabilirler.

Beyin Cerrahı Nasıl Olunur?

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Beyin cerrahı olmak için öncelikle üniversitede Tıp fakültesini bitirmiş olmanız gerekmektedir. Tıp fakültesini bitirdikten sonra beyin cerrahı olmak için ilk adımı atmış olursunuz. Tıp fakültesi bittikten sonra tıpta uzmanlık sınavı olarak bilinen TUS sınavına girmeniz gerekmektedir. TUS sınavında beyin cerrahisi uzmanlığı için stajyer olarak başlamaya hak kazandıktan sonra 5 yıllık bir stajyer dönemi geçirmelisiniz. 5 yıllık geçirilen stajyer döneminin ardından beyin cerrahı olarak görev yapmaya başlayabilirsiniz.

Beyin Cerrahı Olma Şartları Nelerdir?

Beyin cerrahı olmak için aşağıdaki şartlara uygun olmanız gerekmektedir;

- Tıp fakültesini bitirmek

- Tus sınavına girerek TUS sınavından gerekli puanları almak

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Herhangi bir engeli bulunmamak

- 5 yıllık bir stajyer dönemi geçirmek

Beyin Cerrahının Görevleri Nelerdir?

- Sinir sistemi ile alakalı olarak hastaya teşhisi koymak ve manyetik rezonans görüntüleme işlemlerini gerçekleştirerek bilgisayarlı tomografi testlerini takip etmek.

- Değerlendirilen test sonuçları ile ilgili tanı kriterleri ile alakalı bilgilendirme yapmak

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- Eğer gerekli görürse hastaya beyin ameliyatı yapmak

- Tedavi için bir plan ve taslak oluşturarak hastalara her türlü tıbbi görüşü sunmak ve bunun için hastalardan doğrudan onay almak

- Yapılan cerrahi ameliyatlar ile birlikte ek tedaviye gerek olup olmadığının tespitini yaparak ameliyattan sonra hastaya kontrol sağlamak

- Hastalara ameliyattan sonra her türlü bakım ve egzersiz gibi işlemleri uygulamak

- Beyin cerrahı olan bir kişi doktor olacak kişilere her türlü destekte bulunmak ve onlara gerektiği yerde eğitim vermek

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- Diğer meslektaşları ile birlikte istişare yaparak fikir alışverişinde bulunmak ve ona göre tedavi planı oluşturmak

- Akademik alanlarda yapılmış olan gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip etmek

Beyin Cerrahı Maaşları Ne Kadar?

Bir beyin cerrahının maaşları en az, 20 bin, ortalama olarak 23 bin, en fazla ise 40 bin TL maaş almaktadırlar.

Beyin Cerrahı İçin İş İmkanları Nelerdir?

Beyin cerrahları için iş imkanları hem özel sektörde hem de kamuda mümkündür. Bu kişiler yalnızca sağlık kuruluşlarında çalışır ve görev alırlar.