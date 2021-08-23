Beyin Cerrahı Nasıl Olunur? Beyin Cerrahı Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalı?

Üniversite sınavına giren bireyler çeşitli meslek dallarını yatkınlık derecelerine göre de belirleyebilmektedir. Gelen sınav sonucuna göre meslek ve bölüm tercihlerinde bulunmaktadır. Tıp da bu bölümler arasında yerini almaktadır. Elbette ki tıp eğitimi çeşitli kategorilerden oluşmakta ve eğitimleri de sürekli devam edebilmektedir. Beyin cerrahı olabilmek için de zorlu bir süreç tıp mezunlarını beklemektedir.

Beyin Cerrahı Nasıl Olunur?

Beyin cerrahı nasıl olunur sorusunu cevaplamadan önce beyin cerrahının ne olduğunun bilinmesi eğitim sürecini anlamak açısından sağlıklı olacaktır.

Beyin cerrahının tam uzmanlık ismi beyin ve sinir cerrahisidir. Bu uzmanlık alanı ise nörocerrahi ya da nöroşirürji merkezi ve periferik sinir sistemi bozukluklarının mekanik müdahale yoluyla tedavi etmektedir.

Bu dalda uzmanlığını yapmış tıp doktorları beyin cerrahı olmakta ve nörocerrah ya da nöroşirürjiyen olarak anılmaktadır.

Beyin cerrahı olmak için bazı eğitim süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlamak gerekmektedir. İşte bu süreçler şöyle sıralanmaktadır:

Bilindiği gibi tıp fakülteleri üniversitelerin altı yılını kapsamaktadır. İşte beyin cerrahı olmak isteyen bir kişi ilk olarak bu altı yıllık eğitimi tamamlayarak lisans derecesine sahip olmalıdır.

Bu mezuniyetin ardından ilgili bireyi bir sınav daha beklemektedir. Bu sınavın adı ise TUS olarak geçmektedir.

TUS sınavı tıpta uzmanlık eğitimine giriş sınavıdır.

Birey bu sınava girerek beyin cerrahisi uzmanlığı için staja başlamaya hak kazanmalıdır.

Bu hakkı elde edebilmesi TUS sınavından aldığı puana bağlıdır ve dolayısıyla bu sınavdan geçerli puan alması şarttır.

TUS sınavından başarı elde eden doktor beyin cerrahisi uzmanlığında staj eğitimine başlamaktadır.

Staj eğitimi ise belirli bir süre devam etmektedir. Tamamlanan staj eğitiminden sonra doktor artık beyin cerrahı olabilmektedir.

Beyin Cerrahı Olmak İçin Hangi Bölüm Okunmalı?

Bilindiği gibi tıp çok geniş bir alandır. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde beyin cerrahı diye bir bölüm direk olarak yoktur. Üniversitelerin tıp fakültesinden mezun olunması gerekmektedir.

Beyin cerrahı kalp cerrahı, dahiliye, ortopedi gibi alanların da oluşturduğu uzmanlık alanıdır ve tıp sektöründe yer almaktadır.

Tıp fakültesinden mezun olan her birey uzmanlık dalı tercihinde bulunabilmek için TUS sınavına girmektedir. Bu sınavdan başarı elde eden ve tıp fakültesi mezunu olan doktor beş yıllık beyin cerrahisi stajına başlamaktadır.

Beyin cerrahı olabilmek uzun ve zorlu bir yolu sabırla gerçekleştirmeyi gerektirmektedir. Beş yıllık beyin cerrahı staj süresini doktorlar araştırma hastanelerinde tamamlayabilmektedir.

Beyin cerrahı stajını yapmakta olan doktorlar ilgili hastanede yer alan beyin cerrahlarının asistanları olabilmektedir. Bu sayede de beyin cerrahının girdiği ameliyatları izlemekte kendilerine yardımcı olmakta ve stajlarını en verimli şekilde değerlendirerek beyin cerrahisi uzmanlığına hazırlanmaktadır.

Beyin cerrahisi stajını yapan doktor hastanesinde çeşitli sınavlardan da geçebilmektedir. Bu sınavlarda kendini gösterebilmekte ve uygulaması da uzmanlar tarafından ölçülebilmektedir.

Beyin cerrahisi stajı ve amacı belirli programlarla belirlenmektedir. Mezun doktor ise bu programa katılmakla ve eksiksiz bir şekilde bu programı tamamlamakla sorumludur.

Staj kredisi alınarak öğrenim kazanımları bu staj sonunda belirlenebilmektedir. Örneğin nörolojik hastalardan detaylı öykü alınması, muayene yapılması, beyin ameliyatlarında bulunulması öğrenim kazanımlarının sadece bir kaçını oluşturmaktadır.

Stajın amacını ise hastalara tanı koyabilmek, muayene edebilmek, hastalığı doğru yorumlamak, yaklaşımın doğru olması, bilgi, beceri ve yetkinlik kazanılması oluşturmaktadır.