Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabını kim yazmıştır? Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Kuzey ülkelerinin tarihinden kısaca bahsetmek, kitabın yorumlanması için etkili ve güzel bir altyapı oluşturacaktır. Finlandiya uzun bir süre boyunca İsveç’e bağlı bir parçaydı. Kış Savaşı’ndan sonra Finlandiya Rusya’dan tam bağımsızlığını kazanarak Rusya İmparatorluğu’nun özerk bir parçası olmuştur. Kitap Finlandiya’nın politik olarak ve eğitim açısından nasıl geliştiğine ışık tutmaktadır.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabını Kim Yazmıştır?

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Rus bir rahip ve sosyal aktivist olan Grigory Spiridonovich Petrov tarafından yazılmış bir gazetecilik kitabıdır. Ekim Devrimi’nden sonra, Petrov Sırbistan’da yaşamaktayken kaleme almıştır. Kitap, Finlandiya’yı, diğer ülkeler için bir rol model olarak tanımlamaktadır.

Kitabın yazarı en çok okunan halk yazarlarından ve en tanınmış papazlardan bir tanesiydi. Kilisenin savunduğu görüşlerden farklı düşünceleri savunması nedeniyle kiliseden kovulmuştur. Bolşevik Devrimi gerçekleştiği zaman ülkeyi terk etmek durumunda kalmıştır.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabının Özeti

Beyaz Zambaklar Ülkesinde kitabı toplamda 15 bölümden oluşmaktadır ve her bölümün işlediği konu farklılık göstermektedir.

Birinci bölümde, yazar Moskova Devlet Tiyatrosu’nun çürüyen temelleri üzerinden bir şeyi yok etmek yerine hali hazırda olan şeyi güzel çalışmalarla daha iyi hale getirmeyi vurgulamaktadır. İkinci bölümde, toplumların geleceklerini etkileyenin ne olduğunu sorgulamaktadır. Toplumları yönlendirenin çoğunlukta olanlar mı yoksa kahraman etiketine sahip olanlar mı olduğu tartışılır. Yazar her iki taraftan da örnekler sunarak kendi görüşünü okuyucuya sorgulatmaktadır.

Üçüncü bölümde, Finlandiya’nın coğrafi, ekonomik ve kültürel yapısı ele alınmaktadır. İsveç ve Rusya tarafından işgal edilen bu ülkenin kültürlerini yaşatması anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde, Fin kültürünü yaratan büyük öğretmen Johan Wilhelm Snelman ele alınmaktadır. Askeri gücünün olmamasına karşın kültürü ile ayakta duracak bir Finlandiya resmi açıklanmaktadır. Beşinci bölümde, Finlandiya’daki ilişki yozlaşması ele alınmaktadır. Halkı eğitmede memurlara düşen görevler açıklanmaktadır.

Altıncı bölümde, askerliğin de toplumun parçası olan bireyler için vaz geçilmez bir eğitim yeri olduğunu ifade etmektedir. Askerde geçen günlerin hayat boyunca sevgi ve övgüyle anılması ele alınmaktadır. Yedinci bölümde, bedensel yeterliliklerin yanında zihinsel yeterliliklerin de bulunması gerektiği savunulmaktadır. Sekizinci bölümde, toplumun bireylerinin eğitiminde ailenin önemli bir yerinin olduğu vurgulanmaktadır. Dokuzuncu bölümde, toplumun çeşitli kesimlerine mensup kişiler tarafından verilen konferanslar anlatılmaktadır.

Eğitim olanaklarının ulaşılabilir olması, halkın çocuklarında yatan potansiyeli açığa çıkardığı ele alınır bir yandan da. Onuncu bölümde, işsiz biri olan Jarvinen adlı adamın işini iyi yaparak nasıl iyi yerlere geldiği örnek gösterilmektedir. Bilgi sunmanın ve imkân tanımanın önemi vurgulanmaktadır. On birinci bölümde, çocuklara yaşatılanların onların ileride nasıl bireyler olacağını belirlediği üzerinde durulmaktadır. Yazar Jarvinen ve Karokep isimli iki çocuk üzerinden etkili bir biçimde işlemektedir.

On ikinci bölümde, Robinson, Jarvinen, Okunen ve Gulbe isimli kişilerin başarı hikayeleri ele alınmaktadır. On üçüncü bölümde, üretim ve insan ilişkilerinin efendi-köle anlayışıyla değerlendirilmesine ve kalabalık halkın kültürden yoksun bırakılmasına karşı çıkılmaktadır. Kitapların her zaman zenginlerden bahsetmesine ve halkın bahsinin geçmemesine dikkat çekilmektedir. Halkın her bireyinin eşitliği üzerinde durulmaktadır. On dördüncü bölümde, para için yazı yazan bir yazar anlatılmaktadır.

Bu yazar para karşılığında kendi halkını küçük düşürmesi planlanan yazılar yazar. Bu bölümün odak noktası vatanseverlik kavramıdır. On beşinci bölümde, köylerde yaşanan kötü durum anlatılmaktadır. Bu kötü duruma bağlı olarak ortaya çıkan yardımlaşma öne çıkmaktadır.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde Kitabının Karakterleri

Snelman, Jarvinen, Köy doktoru, yazar, Robinson, Okunen, Gulbe, Karokep, Papaz