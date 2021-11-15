Beyaz Orkide anlamı nedir? Beyaz Orkide Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

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Orkide, Latince "orchidaeceae" familyasından çok güzel ve hoş kokulu bir çiçektir.

Beyaz Orkide Anlamı Nedir?

Orkide çiçeğinin mensup olduğu "orchidaceae" ya da salepgiller, asparagales takımına ait bulunan bir familyadır. Bunlar asteraceae ile beraber en büyük iki çiçekli familyasından biridir. Orkidenin tüm dünyada yaklaşık 764 cinsi olduğu ve kabul edilen yaklaşık 28.000 türü bulunduğu bilinmektedir. Orkide çiçeğinin tropiklerden yayıldığı ve soğuk ya da ılıman iklimlerde daha az türü bulunduğu bilinmektedir. Türkiye'de orkide çiçeğinin 24 farklı cinsi ve yaklaşık 60'tan fazla türü bulunmaktadır. Orkide hoş kokusu, zarif görünüşü ile pek sevilen bir çiçektir.

Orkide çiçeği düğünlerin vazgeçilmezidir. Dekorasyonda dikkat çeken ve beğeni kazanan orkide ayrıca gelin çiçeği olarak da tercih edilir. Her türlü organizasyonda orkide aranjmanlarını görmek olanaklıdır. Güzel kokusu ve zarif görünüşüyle ayrıca buketlerde de orkide çokça tercih edilmektedir. Doğum günlerinde, evlilik yıl dönümü kutlamalarında olduğu gibi kokteyl, açılış, sünnet düğünü ve baby shower gibi etkinliklerde orkide çiçeği hep baş köşede yerini almaktadır.

Çiçeklerin anlamları üzerinde eskiden beri çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Osmanlı Devleti'nde de çiçeklerin manaları hakkında yazılı eserler günümüze kadar gelmiştir. Orkide çiçeği genel anlamı ile "gurur, mağrur, asalet, soyluluk" gibi anlamları içerir.

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Beyaz Orkide Çiçeği Neyi Simgeler Ve İfade Eder?

Orkide çiçeği çokça Taylan, Çin ve Singapur'da yetiştirilir. Orkide çiçeğinin anlamları renklerine göre değişir:

Çok çeşitli renkleri bulunan orkide çiçeği genel olarak "asaleti" simgeler. Orkide çiçeğinin anlamı ise "sevgi, mutluluk, aşk"tır.

Beyaz Orkide çiçeği ise "masumiyeti ve zarafeti" simgeler ve orkideler arasında en sevilen ve en fazla tercih edilen renk beyaz orkidedir.