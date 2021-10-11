Beyaz Kan Hücresi Nedir, Nasıl Yükselir Ve Arttırılır? Beyaz Kan Hücresi Ne İşe Yarar Ve Özellikleri Nelerdir

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Beyaz kan hücreleri, vücudumuzu bulaşıcı patojenlerden ve parazitlerden korumaktan sorumlu oldukları için vücudun askerleri olarak adlandırılır.

Beyaz Kan Hücresi Nedir?

B lenfositleri olarak da adlandırılan B hücreleri, adaptif bağışıklık sisteminin bir parçası olan bir tür beyaz kan hücresidir. B hücreleri kemik iliğinde üretilir ve spesifik antijenlere karşı antikorların üretilmesinden sorumludur.

Beyaz Kan Hücresi Nasıl Yükselir ve Arttırılır?

Lökopeni, kan dolaşımında yeterli sayıda beyaz kan hücresi olmadığında kullanılan bir terimdir. Bu durum, bundan muzdarip olanları enfeksiyonlara karşı duyarlı hale getirebilir. Lökopeni genellikle AIDS, kanser ve lupus gibi hastalıklarda ve ayrıca grip veya soğuk algınlığı gibi yaygın durumlarda görülür. Kemoterapi ve radyasyon uygulanan kanser hastalarında sıklıkla olduğu gibi, lökopeni tıbbi olarak da tetiklenebilir. Bu durumla savaşmak için birkaç reçeteli ilaç mevcut olsa da, çoğunun birden fazla olumsuz yan etkisi vardır. Ancak, yan etkileri olmadan beyaz kan hücresi sayısını artırabilecek alternatif doğal yöntemler de bulunur.

Geleneksel Çin Tıbbı, binlerce yıldır var olan ve vücudu bütünsel olarak tedavi etmek için birden fazla modaliteyi içeren bir tıbbi sistemdir. Akupunktur, beyaz kan hücresi sayısını artırmaya yardımcı olabilecek yöntemlerden biridir. Aslında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), lökopeni tedavisi için akupunkturu tavsiye etmekte ve onaylamaktadır. Araştırmalar, akupunkturun hem kırmızı hem de beyaz kan hücresi sayılarını iyileştirirken bağışıklığı artırabileceğini göstermiştir.

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Geleneksel Çin Tıbbı dalağı vücuttaki bağışıklık fonksiyonunun çok önemli bir bileşeni olarak kabul eder. Düşük kan hücresi sayımı olan hastalar yorgunluktan muzdarip olma eğilimindedir. Bu, yalnızca bağışıklığı artırmakla kalmayıp aynı zamanda kan hücrelerinin üretimini de artıran düzenli akupunktur tedavileri alarak önlenebilir. Diyet ve beslenme, lökopeni ile savaşırken diğer önemli alanlardır. Shiitake mantarları, güçlü bağışıklık uyarıcı özelliklere sahip antiviral bir madde olan lentinan içerir. Bu mantar, et yerine kullanılır. Son olarak, düşük beyaz kan hücresi sayımı olduğunda meditasyon olarak bilinen bir uygulama düşünülmelidir. Batı tıbbı lökopeni ile mücadelede mevcut savunma hattı olsa da, alternatif tıbbın zararlı yan etkiler olmadan daha fazlasını sunması oldukça mümkündür.

Beyaz Kan Hücresi Ne İşe Yarar ve Özellikleri Nelerdir?

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Ortalama olarak, her mikrolitre kandaki toplam beyaz kan hücresi sayısı 4 ila 11 bin arasında değişir ve sağlıklı bir insan her gün yaklaşık 80 ila 100 milyar beyaz kan hücresi üretir. Beyaz kan hücrelerinin ömrü 13 ile 20 gün arasında değişmektedir. Beyaz kan hücreleri veya lökositler esas olarak çekirdek, nükleer loblar, sitoplazma, Lizozomlar, mitokondri ve veziküller dahil olmak üzere hücresel organellerden oluşur.

Beyaz kan hücreleri, beyaz renkli nükleotid kan hücreleridir, dolayısıyla beyaz kan hücreleri olarak adlandırılırlar. Bu kan hücreleri granülositler ve agranülositler olarak karakterize edilir. WBC-beyaz kan hücrelerine ayrıca lökositler veya lökositler denir. Bunlar, esas olarak aşağıdakilerden sorumlu olan bağışıklık sisteminin hücreleridir.

Beyaz Kan hücreleri;

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WBC, Lökositler olarak adlandırılır.

İnsan vücudundaki tüm patojenlere karşı bir savunma görevi görürler.

WBC, insan vücuduna bulaşan mantar, virüs ve bakteri gibi yabancı maddeleri tanıyan ve bunlara karşı koyan antikorlar adı verilen farklı bir tür protein oluşturur.

Hücrelerdeki WBC, tanınabilir granül benzeri yapılar içerir. Bu nedenle adları Granülositlerdir ve agranülosit içermezler.

WBC'ler toplam kan miktarının yüzde 1'ini oluştururlar ve hemoglobin içermediklerinden renksizdirler.