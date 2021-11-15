Beyaz Gül anlamı nedir? Beyaz Gülün manası, neyi simgeler ve ifade eder

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Beyaz gül diğer beyaz güllerine göre daha eski olan bir güldür. Beyaz gül kokusu ile de ön plana çıkan bir çiçektir. Pek çok kültürde farklı anlamlara gelmektedir.

Beyaz Gül Anlamı Nedir?

Beyaz gül diğer gül türlerine göre daha da özellikleri belirgin olan bir çiçektir. Tüm dünyada en romantik çiçeklerden bir tanesi olarak kabul edilen beyaz gül en fazla renkli çeşitliliğe sahip olan bir çiçektir. Beyaz gül yüzyıllardan beridir pek çok medeniyetin kültüründe yer alan bir çiçektir. Beyaz gülün anlamı tutkulu bir aşkın simgesidir. Tutkulu bir aşk anlamına gelen beyaz gül pek çok toplumda bu anlamı ile bilinmektedir. Beyaz gül aşkı ve sevgiyi ifade eden bir çiçektir. Günümüzde ise beyaz gül için farklı anlamlar ve semboller resmedilmiştir.

Beyaz Gülün Manası

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Beyaz gül aynı zamanda en çok tercih edilen gelin çiçeklerinden bir tanesi olarak bilinmektedir. Beyaz gül birçok kültürde saflığı ve temizliği simgelemektedir. Gelin ve damat arasındaki saf sevgiyi ifade eden beyaz gül en çok tercih edilen çiçeklerdendir. Beyaz gül bazı kültürlerde ise hayranlığı ve yoğun aşkı simgelemektedir.

Neyi Simgeler ve İfade Eder?

Beyaz gül pek çok coğrafyada yer alan bir çiçektir. Özellikle uzak doğu kültüründe beyaz gül cenazelerde ve resmi törenlerde kullanılmaktadır. Beyaz güller kaybedilen kişileri anmak ve onları tekrardan hatırlamak için onların yerine kullanılmaktadır. Beyaz gül umudu ve yeni başlangıçları da simgelemektedir. Birçok kültürde farklı anlamlara gelen beyaz gül düğün ve nişanlarda pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. Beyaz gül gelin ve damat arasındaki aşkı simgeler ve ifade eder.