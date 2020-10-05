Beyaz Gemi kitabını kim yazmıştır? Beyaz Gemi kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Beyaz Gemi kitabı 1970 yılında Kırgız yazar tarafından yazılmış bir eserdir. Bu eser 2016 yılında ise Ötüken Neşriyat yayın evi tarafından Türkiye Türkçesine çevrilmiştir. Beyaz Gemi kitabı toplam 168 sayfadır. Bu kitabı Türkiye Türkçesine çeviren çevirmen Refik Özdek'tir.

Beyaz Gemi Kitabı Konusu ve Anafikri

Beyaz Gemi kitabının konusu san taş vadi etrafında dedesinden başka hiç kimsesi olmayan ve birkaç insanla bu bölgede yaşamak zorunda olan, özünde mutlu olmaya çalışan bir çocuğun hikayesini anlatmaktadır. Beyaz Gemi kitabının ana fikri ise insanlar hoşgörülü ve güçsüz göründüklerinde ezmeye çalışmamalı her insan doğası gereği farklı olabilir.

Beyaz Gemi Kitabını Kim Yazmıştır?

Beyaz Gemi kitabının yazarı ünlü Kırgız Türkü yazar Cengiz Aytmatov'dur.

Beyaz Gemi Özet

Mümin dede zamana meydan okuyan, yaşlı olsa dahi sürekli olarak çalışmaya devam eden bir kişidir. Mümin dedeyi çalışmaya zorlayan, annesi ve babası tarafından terk edilmiş küçük torununa sahiplenişi ve ona bakmak zorunda oluşudur. Mümin dedenin torunu ise sürekli olarak kitaplarla haşır neşirdir. Hayal gücü de son derecede gelişmiş bir çocuktur. Hayal gücünün gelişmesinde ki en büyük etken ise dedesinin zamanında ona anlattığı hikayelerdir. Dedesinin anlattığı hikayeler sayesinde hayalperest bir çocuk haline gelmiştir. Mümin dedenin torununa anlattığı hikayelerden birisi ise Maral Ana efsanesidir.

Bu efsaneye göre Kırgız Türkleri bir gün yuğ töreni düzenlerlermiş. Yuğ töreni ölen hanları için düzenlenmekteymiş. Tam bu tören esnasında ise bir saldırı düzenlenmiş ve törene katılan bütün Kırgızlar bu saldırı sonucu hayatını kaybetmiş. Tören sırasında ise yalnızca bir kız ve bir erkek sağ kalmış. Kız ve erkek ormana doğru kaçmış. Kaçtıklarını gören saldırganlar ise hemen peşlerinden gitmişler. Kız ve erkeği yakalayan saldırganlar onları öldürmek üzere bir uçurumun kenarına götürürler. Tam o esnada ise Maral ana çıka gelmiş. Çocukları himayesi altına almak istediğini söylemiş. Saldırganlar ise bunun üzerine çocukları öldürmekten vazgeçmiş fakat Maral anaya da diğer insanlar karşısında dikkatli olması gerektiğini söylemiş.

Maral ana her şeye rağmen çocukları himayesi altına alır. Onları Issık gölü çevresine götürür. Buradan ise Kırgız Türkleri ile Maralların tekrardan çoğalmasını sağlar. Kırgızlar ve Marallar bu sayede uzun süre birlikte yaşarlar. İçlerinden bazı insanlar ise kendilerini Maralların soyundan geldiğini belli etmek amacı ile Kırgızlardan birini öldürür. Ardından boynuzlarını da babasının mezarına getirir. Bu şekilde Maral soyundan gelenlerin soyu belli olması amaçlanır.

Anne ve babası tarafından terk edilen çocuk dedesi ile birlikte gel zaman git zaman dağın eteklerinde birlikte vakit geçirir.

Beyaz Gemi Karakterleri

- Mümin Dede

- Çocuk

- Orozkul

- Bekey

- Seydaahmet

- Gülcemal

- Kulubeg

- Koketay