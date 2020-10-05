Beyaz Diş kitabını kim yazmıştır? Beyaz Diş kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Beyaz Diş kitabı ilk kez 1906 yılının mayıs ayında yayınlanmış bir kitaptır. Beyaz Diş kitabı toplamda 9 kez uyarlanmış bir kitaptır. Son uyarlanma ise 201 yılında gerçekleşmiştir. Beyaz Diş kitabı yayınlandıktan sonra pek çok dile çevrilmiştir. Beyaz Diş kitabı ilk kez The Out Magazine adlı dergide yayınlanmıştır. Kitapta Rusya, Amerika ve Kanada ülkelerinden bahsedilmektedir.

Beyaz Diş Kitabı Konusu ve Anafikri

Beyaz Diş kitabının konusu Beyaz Diş'in yaşamış olduğu hayat serüvenidir. Kitabın ana fikri ise hayatta hangi zorluklarla karşılaşsak karşılaşalım sonuna kadar elimizden gelen mücadeleyi göstermemiz gerekmektedir. Ayrıca doğada dışladığımız ve vahşi olarak gördüğümüz hayvanların dahi bir gün sevgiye muhtaç olabileceğini ve onların da sevgisiz bırakmamız gerektiğini vurgulamaktadır.

Beyaz Diş Kitabını Kim Yazmıştır?

Beyaz Diş kitabının yazarı ünlü yazar Jack London'dır.

Beyaz Diş Özet

Yabani topraklarda yaşayan bir yaşam belirtisi vardı. Bu yaşam oldukça dirençli bir yaşamdı. Kurt görünümüne benzeyen bir köpek sürüsü bir nehir boyunca ilerlemekteydi. Köpeklerin postları ise keskin soğuğa maruz kaldığından dolayı buz tutmuştu. Köpekler soludukça soğuk hava ile birlikte soludukları buharlaşmakta ve bu gün yüzüne çıkmaktaydı. Nehir boyunca ilerleyen bu köpek sürüsü gece olduktan sonra içlerinden biri aniden kayboldu.

Diğer köpekler bu kaybolan köpeği arasa da bulamaz bundan dolayı artık bulamayacaklarını anlar ve ümitlerini keserler. Yollarına devam eden köpek sürüsünün içlerinden her gün bir köpek kaybolur. İçlerinden biri ileriden geçen bir kurt sürüsünü görür. Bu kurt sürüsünü ürkütmek isteyen Bill onlara doğru yaklaşır. Amacı ise kurt sürüsüne vurmaktır. Fakat yapmış olduğu bu hata onun hayatına mal olacaktır.

Kurt sürüsü Bill'i öldürdükten sonra dişi kurtlardan biri kızak ile birlikte üzerlerine gelen bir grup olduğunu fark eder. Daha sonra bu kurt sürüsü köpek sürüsünün peşini bırakır. Tek göz kurt ise dişi kurt ile birlikte mukavemet eder. Bu mukavemeti tek göz kurt kazanır ve dişi kurt yenilir. Dişi kurtun yavrusu olan yavrukurt dış dünyadan izole bir şekilde yaşamaktadır. Bundan dolayı dünyayı tanımaz ve tehlikelere karşı da nasıl davranacağını bilmez. Fakat bir gün yaşadığı yer olan mağaradan çıkar. Dünyanın tehlikeli bir yer olduğunu bundan sonra kavrar ve mücadele etmeye başlar.

Kıtlık zamanı gelmiştir. Dişi kurt ve beyaz diş dövüşmek durumunda olmuştur. Vaşak sürülerinin de olduğu bu mukavemette vaşak hayatı ile bu mukavemeti öder. Beyaz diş ardından her geçen gün daha da vahşi bir kurt olur. Öfkesi kimi zaman kendi sürüsünden kimi zamanda bir köpek sürüsünden çıkararak alır. Beyaz Diş'in bu vahşiliği günden güne yayılır. Kampta artık daha da ünlenmiş bir kurt haline gelecektir. Fakat sahip olduğu bu ün onun için kötü bir ündür.

Beyaz Diş Karakterleri

- Beyaz Diş

- Kische

- Tek Göz

- Lip Lip

- Gri Kunduz

- Matt

- Scott