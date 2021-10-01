Beyanla trafik cezası ödeme nedir ve nasıl yapılır?

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Ülkemizde gün geçtikçe trafiğe çıkmakta olan otomobil sayısı ile otomobil kullanan kişilerin sayısı artış göstermektedir. Bu nedenden dolayı da trafik kazaları, trafik kurallarının ihlal edilmesi, bilinçsiz otomobil kullanımı, alkollü bir şekilde araç kullanılması, hatalı olan sollamalar gibi sıklıkla rastlanılan olumsuz durumlar ile karşılaşılmaktadır.

Beyanla Trafik Cezası Ödeme Nedir?

Kısa bir şekilde; trafik cezasının online bir biçimde e-devlet sistemi üstünden interaktif vergi dairesi aracılığı ile tebliğ edilmesinin beklenmeksizin beyan doğrultusunda yapılmış olan ödemeye “beyanla trafik para cezası ödeme” adı verilmektedir.

Başka bir ifade ile beyanla trafik cezası ödeme kapsamında kişilere bir ceza yazılmış ise kişiler vergi dairesine gitme olmadan bu tutarı ödemek isteyebilmektedir. Bununla birlikte bankaların internet şubeleri üzerinde herhangi bir borç durumu görünmeyebilmektedir. Bunun gibi durumlarda trafik idari para cezası karar tutanağında yer alan bilgiler ile birlikte ödeme yöntemine beyan ile trafik cezası ödeme adı verilmektedir.

Beyanla Trafik Cezasını Nasıl Ödenir?

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Beyanlı trafik cezası ödeme işlemine bakıldığında online olarak yapıldığı belirtilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gelir İdare Başkanlığı tarafından oluşturulmuş olan uygulamalardan faydalanacak olan kişiler, işlemlerini ücretsiz bir biçimde gerçekleştirebilmektedir. Beyanlı olan trafik cezası ödeme işleminin online bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle sorgulama yapılması gerekmektedir. Sorgulama sonrasında ortaya çıkan ceza veya cezalar seçildiğinde beyanla trafik cezası ödeme işlemi kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Trafik Cezalarında İndirim Uygulanıyor mu?

Trafik cezasının bireye tebliğ edilmesinden sonra 15 gün içinde ödeme yapılması durumunda % 25 oranında indirimden yararlanabilmek söz konusu olmaktadır. Otuz günün aşılması durumuna bakıldığında ise her ay için % 5 olacak şekilde faiz uygulanmaktadır.

Beyanlı Olan Trafik Cezasının Öbür Cezalardan Farkı Nedir?

Aracı kullanmış olan kişinin yapmış olduğu olumsuz davranışlar sebebi ile aldığı trafik cezası yazılı biçimde kendisine tebliğ edilmektedir. Bu çeşit kişinin bizzat kendisine bildirilmiş olan cezalar ise beyanlı trafik cezası şeklinde adlandırılmaktadır. Sürücünün trafik içerisinde kurallara uymaması neticesinde o an yakalanarak belgesine el konulması, açılan kamu davaları veya hapis cezasının verilmesi gibi cezalarsa beyanlı olan trafik cezalarından ayrılan cezalar şeklinde nitelendirilmektedir.