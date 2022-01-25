Beyan etmek ne demek, ne anlama gelir? Beyan etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Herkesin kullandığı beyan etmek kelimesinin sözlüklerde belirli bir anlamı bulunuyor. TDK tarafından belirlenen anlamı, bildirmek olan beyan etmek kelimesi günümüzde çok kullanılıyor.

Beyan Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sözcük anlamları konusunda yetersiz olduğunu düşünen kişiler ilk olarak internette bulunan sözcük anlamlarını inceleyebiliyor. Türkçe dilindeki kelime sayısının fazla olması, bireylerin bir takım araştırma yapmasına neden oluyor. Beyan etmek farklı kökenden Türk diline geçmiş olan bir kelimedir. Bildirmek ve bildirimde bulunmak anlamında kullanılan bir önemli sözcüktür.

Beyan Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Bireyler beyan etmek kelimesini gün içerisinde belirlenen anlamları dışında çıkmadan kullanabiliyor. Belirlenen anlamı konusunda genellikle TDK'da araştırma yapılıyor. Beyan etmek kelimesinin bitişik olarak yazılması yanlış bir seçimdir. Mutlaka beyan etmek kelimesi ayrı yazılmalıdır.

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TDK Sözlük Anlamı

TDK'da araştırılarak öğrenilmek istenen beyan etmek kelimesinin birçok anlamı vardır. Beyan etmek TDK'Da, bildirmek ve açıklamak anlamlarında belirtilen kelime türleri arasında yer alıyor.