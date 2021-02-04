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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.02.2021 - 04:55 | Son Güncelleme:

Beterin Beteri Vardır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Beterin Beteri Vardır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Birbirinden özlü anlamlara sahip atasözlerinizden birisi de "beterin beteri vardır" atasözü olmaktadır. Bu atasözünün Türk Dil Kurumu'nca belirlenen anlamı ve dilimizde nasıl kullanıldığı ile ilgili örnek cümlesi aşağıda yer almaktadır.

Günlük yaşamımızdan daha kötüsü olamaz dediğiniz anlarda bile her zaman daha kötü şeylerin başımıza geldiği olmuştur. Bu gibi durumlarda kullandığımız beterin beteri vardır atasözü durumu en kısa şekilde açıklayan atasözlerimizden birisi olmakta bu sebeple de sıklıkla kullanılmaktadır.

 Beterin Beteri Vardır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Çok zorlu ve içerisinden çıkılması zor olan bir durum içerisinde olan kimsenin bulunduğu durumdan daha kötü bir durumun içerisinde olamayacağını düşünen kişilere bunun tam tersinin olabileceğini anlatan atasözü; beterin beteri var atasözü olmaktadır. Bütün zorlu şartların ve olayların daha da kötüsünün olabileceğini bizlere hatırlatan beterin beteri vardır atasözü daha zorlu ve kötü durumlar için insanları hazırda tutmayı hedeflemektedir.

 Beterin Beteri Vardır Atasözünün Cümle İçinde Örnek Kullanımı

 Pandemi ile geçirdiğimiz zorlu bir yılda daha kötüsü olamaz derken deprem gerçekliğiyle karşılaşan ülkemiz beterin beteri vardır atasözünü hatırladı.

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