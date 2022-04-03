Besyo ne demek ve açılımı nedir? Besyo neyin kısaltması

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Besyo kısaltması spor faaliyetlerinin yapıldığı bit yüksek okul olarak ifade edilmektedir. Amacı sporcu yetiştirmek olan bu okullar birçok yerde bulunmaktadır.

Besyo Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Besyo kavramı beden eğitimi ve spor bilimlerine öğretmen, antrenör ve yönetici yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir eğitim kurumu olmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde de sporcular yetiştirerek onların olimpiyatlara ve benzeri sporlara katılmalarına imkan sağlamaktadır. Besyo kelimesinin açılımı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu olarak ifade edilmektedir.

Besyo Neyin Kısaltması

Besyo kavramı, Spor Akademisi olarak da bilinmektedir. Özellikle beden eğitimi olmak isteyen öğrencilerin bu kurumda eğitim görmeleri gerekmektedir. Bu yüksekokullardan mezun olan öğrenciler başta beden eğitimi öğretmeni olmak üzere sporla ilgili olan çeşitli meslekleri de yapabilmektedir. Besyo, beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilere pek çok spor alanında yetenekleri doğrultusunda eğitim alma hakkı sağlamaktadır. Besyo adı verilen okullar Türkiye'nin hemen hemen bütün illerinde yer almaktadır. Bu okullara girebilmek için yetenek sınavlarını kazanmak gerekmektedir.