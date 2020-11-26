Beslenme Ve Diyetetik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
Türkiye'de toplam 24 üniversitede Beslenme ve Diyetetik Bölümü bulunmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesinde yer alan bölümden mezun olanlara ''Diyetisyen'' denir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü dersleri nelerdir, bu bölümden mezun olanlar nerelerde çalışabilir? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik.
Eğitim programında sadece beslenme ile ilgili dersler bulunmuyor. Biyoloji, anatomi, kimya ve genetik dersleri de üniversite müfredatında yer almaktadır.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi
Son yıllarda hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde açılan Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ilk iki yılında gıda kontrolü ve mikrobiyoloji gibi teorik dersler ağırlıktadır. Son 2 yılda öğrenciler sağlık kurumlarında staj yapar. 3. yıl staj süresi 4 -6 haftadır. Son dönem 1 yıl boyunca yapılan stajın ardından Beslenme ve Diyetetik Lisans diploması alınır.
Beslenme ve Diyetetik Nedir?
İnsanların daha sağlıklı beslenmesi için gıdaların nasıl tüketilmesi gerektiğini araştıran çok yönlü bir disiplindir. Bu alanda çalışan kişiler besin maddelerinin hangi koşullar altında üretildiğini ve muhafaza edildiğini de denetler.
Beslenme ve Diyetetik Bölümünün Amacı Nedir?
Beslenme ve Diyetetik Bölümünün temel amacı, besin maddelerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmektir. Bölümün diğer amaçları şu şekilde sıralanabilir:
Son yıllarda özellikle çocuklarda görülen obezite hastalığına karşı kamuoyunu bilinçlendirmek.
Organik ve tarımsal üretimi destekleyen ortak projeler yürütmek
Gıda teknolojisi ve organik üretim konusunda uzman kişiler yetiştirmek
Beslenme ve Diyetetik Mezunu Ne İş Yapar?
Yağ kitle endeksini ölçerek kişiye özel diyet programları hazırlar. Haftalık ve aylık kontrollerle hastaların sağlık durumunu kontrol eder. Beslenme ve diyetetik mezunları, kişilerin tüketmemesi gereken besinlerin listesini hazırlar. Obezite riski olan bireylere çeşitli egzersizler önerir. Yanlış beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkları inceler. Besinlerin nasıl pişirilmesi ve tüketilmesi gerektiğine dair rapor hazırlar.
Beslenme ve Diyetetik Kaç Yıllıktır?
Bazı özel üniversitelerde Beslenme ve Diyetetik bölümü 2 yıllıktır. Bölümün 4 yıllık okunabileceği birçok devlet üniversitesi de mevcuttur.
Beslenme ve Diyetetik Okumak İçin Ne Gereklidir?
Beslenme ve Diyetetik okumak için iki sınava girmek gerekiyor. AYT VE TYT sınavlarından yüksek puan alanlar üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına başvuru yapabilir.
Beslenme ve Diyetetik Öğretimi İngilizce midir?
Bölümün öğretim dili birçok üniversitede Türkçedir. Öğretimi İngilizce olan üniversiteler şunlardır:
İstanbul Okan Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Lefke Avrupa Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Beslenme ve Diyetetik Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?
Beslenme ve Diyetetik Bölümü SAY puan türü ile öğrenci almaktadır.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dersleri Nelerdir?
- ve 2. Dönem Dersleri
Tıbbi Biyoloji ve Genetik I
Temel Anatomi
Temel Kimya
Fizyoloji
Beslenme İlkeleri
3.ve 4. Dönem Dersleri
Çocuk Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları
Psikoloji Bilimi
Beslenme Biyokimyasına Giriş
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri
Besin Kimyası ve Analizleri
5.ve 6. Dönem Dersleri
Ana - Çocuk Beslenmesi
Toplu Beslenme Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi
Nutrigenetik ve Epigenetik
Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji
Beslenme Biyokimyası
7.ve 8. Dönem Dersleri
Sporcu Beslenmesi
Diyetetik Uygulamalarda İlke ve Sorunlar
Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi I - II
Gıda Kontrolü ve Mevzuatı
Olağandışı Durumlarda Beslenme Yönetimi
Beslenme ve Diyetetik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?
Bölüm mezunları spor salonlarında, spa merkezlerinde ve zayıflama merkezlerinde iş bulabilir. Bunun dışında özel hastanelerde sağlık danışmanlığı yapabilir, açtıkları kliniklerde sağlıklı beslenme eğitimleri verebilirler.
Beslenme ve Diyetetik Çalışma Alanları Nelerdir?
Beslenme ve Diyetetik mezunları devlet ve şehir hastanelerinde çalışabilir. Özel bir klinik açıp beslenme danışmanlığı yapabilir. Beslenme ve Diyetetik mezunlarının çalışabileceği diğer kurumlar: Bakım evleri, kreşler, onkoloji ve diyabet üniteleri, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocakları ve danışmanlık merkezleri.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Zirve Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Şifa Üniversitesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Acıbadem Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
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