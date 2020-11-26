Beslenme Ve Diyetetik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Eğitim programında sadece beslenme ile ilgili dersler bulunmuyor. Biyoloji, anatomi, kimya ve genetik dersleri de üniversite müfredatında yer almaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Son yıllarda hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde açılan Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ilk iki yılında gıda kontrolü ve mikrobiyoloji gibi teorik dersler ağırlıktadır. Son 2 yılda öğrenciler sağlık kurumlarında staj yapar. 3. yıl staj süresi 4 -6 haftadır. Son dönem 1 yıl boyunca yapılan stajın ardından Beslenme ve Diyetetik Lisans diploması alınır.

Beslenme ve Diyetetik Nedir?

İnsanların daha sağlıklı beslenmesi için gıdaların nasıl tüketilmesi gerektiğini araştıran çok yönlü bir disiplindir. Bu alanda çalışan kişiler besin maddelerinin hangi koşullar altında üretildiğini ve muhafaza edildiğini de denetler.

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün Amacı Nedir?

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün temel amacı, besin maddelerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmektir. Bölümün diğer amaçları şu şekilde sıralanabilir:

Son yıllarda özellikle çocuklarda görülen obezite hastalığına karşı kamuoyunu bilinçlendirmek.

Organik ve tarımsal üretimi destekleyen ortak projeler yürütmek

Gıda teknolojisi ve organik üretim konusunda uzman kişiler yetiştirmek

Beslenme ve Diyetetik Mezunu Ne İş Yapar?

Yağ kitle endeksini ölçerek kişiye özel diyet programları hazırlar. Haftalık ve aylık kontrollerle hastaların sağlık durumunu kontrol eder. Beslenme ve diyetetik mezunları, kişilerin tüketmemesi gereken besinlerin listesini hazırlar. Obezite riski olan bireylere çeşitli egzersizler önerir. Yanlış beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkları inceler. Besinlerin nasıl pişirilmesi ve tüketilmesi gerektiğine dair rapor hazırlar.

Beslenme ve Diyetetik Kaç Yıllıktır?

Bazı özel üniversitelerde Beslenme ve Diyetetik bölümü 2 yıllıktır. Bölümün 4 yıllık okunabileceği birçok devlet üniversitesi de mevcuttur.

Beslenme ve Diyetetik Okumak İçin Ne Gereklidir?

Beslenme ve Diyetetik okumak için iki sınava girmek gerekiyor. AYT VE TYT sınavlarından yüksek puan alanlar üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına başvuru yapabilir.

Beslenme ve Diyetetik Öğretimi İngilizce midir?

Bölümün öğretim dili birçok üniversitede Türkçedir. Öğretimi İngilizce olan üniversiteler şunlardır:

İstanbul Okan Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Lefke Avrupa Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi

Beslenme ve Diyetetik Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Beslenme ve Diyetetik Bölümü SAY puan türü ile öğrenci almaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dersleri Nelerdir?

ve 2. Dönem Dersleri

Tıbbi Biyoloji ve Genetik I

Temel Anatomi

Temel Kimya

Fizyoloji

Beslenme İlkeleri

3.ve 4. Dönem Dersleri

Çocuk Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları

Psikoloji Bilimi

Beslenme Biyokimyasına Giriş

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Besin Kimyası ve Analizleri

5.ve 6. Dönem Dersleri

Ana - Çocuk Beslenmesi

Toplu Beslenme Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Nutrigenetik ve Epigenetik

Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji

Beslenme Biyokimyası

7.ve 8. Dönem Dersleri

Sporcu Beslenmesi

Diyetetik Uygulamalarda İlke ve Sorunlar

Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi I - II

Gıda Kontrolü ve Mevzuatı

Olağandışı Durumlarda Beslenme Yönetimi

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Bölüm mezunları spor salonlarında, spa merkezlerinde ve zayıflama merkezlerinde iş bulabilir. Bunun dışında özel hastanelerde sağlık danışmanlığı yapabilir, açtıkları kliniklerde sağlıklı beslenme eğitimleri verebilirler.

Beslenme ve Diyetetik Çalışma Alanları Nelerdir?

Beslenme ve Diyetetik mezunları devlet ve şehir hastanelerinde çalışabilir. Özel bir klinik açıp beslenme danışmanlığı yapabilir. Beslenme ve Diyetetik mezunlarının çalışabileceği diğer kurumlar: Bakım evleri, kreşler, onkoloji ve diyabet üniteleri, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocakları ve danışmanlık merkezleri.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Zirve Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

Şifa Üniversitesi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Acıbadem Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Marmara Üniversitesi