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Üniversite Bölümleri
Haber Giriş: 26.11.2020 - 04:05 | Son Güncelleme:

Beslenme Ve Diyetetik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

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Beslenme Ve Diyetetik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
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Türkiye'de toplam 24 üniversitede Beslenme ve Diyetetik Bölümü bulunmaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesinde yer alan bölümden mezun olanlara ''Diyetisyen'' denir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü dersleri nelerdir, bu bölümden mezun olanlar nerelerde çalışabilir? Sizin için ayrıntılı bir şekilde derledik.

Eğitim programında sadece beslenme ile ilgili dersler bulunmuyor. Biyoloji, anatomi, kimya ve genetik dersleri de üniversite müfredatında yer almaktadır.

 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

 Son yıllarda hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde açılan Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ilk iki yılında gıda kontrolü ve mikrobiyoloji gibi teorik dersler ağırlıktadır. Son 2 yılda öğrenciler sağlık kurumlarında staj yapar. 3. yıl staj süresi 4 -6 haftadır. Son dönem 1 yıl boyunca yapılan stajın ardından Beslenme ve Diyetetik Lisans diploması alınır.

 Beslenme ve Diyetetik Nedir?

 İnsanların daha sağlıklı beslenmesi için gıdaların nasıl tüketilmesi gerektiğini araştıran çok yönlü bir disiplindir. Bu alanda çalışan kişiler besin maddelerinin hangi koşullar altında üretildiğini ve muhafaza edildiğini de denetler.

 Beslenme ve Diyetetik Bölümünün Amacı Nedir?

 Beslenme ve Diyetetik Bölümünün temel amacı, besin maddelerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmektir. Bölümün diğer amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 Son yıllarda özellikle çocuklarda görülen obezite hastalığına karşı kamuoyunu bilinçlendirmek.

 Organik ve tarımsal üretimi destekleyen ortak projeler yürütmek

 Gıda teknolojisi ve organik üretim konusunda uzman kişiler yetiştirmek

 Beslenme ve Diyetetik Mezunu Ne İş Yapar?

 Yağ kitle endeksini ölçerek kişiye özel diyet programları hazırlar. Haftalık ve aylık kontrollerle hastaların sağlık durumunu kontrol eder. Beslenme ve diyetetik mezunları, kişilerin tüketmemesi gereken besinlerin listesini hazırlar. Obezite riski olan bireylere çeşitli egzersizler önerir. Yanlış beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkları inceler. Besinlerin nasıl pişirilmesi ve tüketilmesi gerektiğine dair rapor hazırlar.

 Beslenme ve Diyetetik Kaç Yıllıktır?

 Bazı özel üniversitelerde Beslenme ve Diyetetik bölümü 2 yıllıktır. Bölümün 4 yıllık okunabileceği birçok devlet üniversitesi de mevcuttur.

 Beslenme ve Diyetetik Okumak İçin Ne Gereklidir?

 Beslenme ve Diyetetik okumak için iki sınava girmek gerekiyor. AYT VE TYT sınavlarından yüksek puan alanlar üniversitelerin lisans ve ön lisans programlarına başvuru yapabilir.

 Beslenme ve Diyetetik Öğretimi İngilizce midir?

 Bölümün öğretim dili birçok üniversitede Türkçedir. Öğretimi İngilizce olan üniversiteler şunlardır:

 İstanbul Okan Üniversitesi

 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 Atılım Üniversitesi

 Yeditepe Üniversitesi

 Doğu Akdeniz Üniversitesi

 Lefke Avrupa Üniversitesi

 Yakın Doğu Üniversitesi

 Beslenme ve Diyetetik Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

 Beslenme ve Diyetetik Bölümü SAY puan türü ile öğrenci almaktadır.

 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dersleri Nelerdir?

  1. ve 2. Dönem Dersleri

 Tıbbi Biyoloji ve Genetik I

 Temel Anatomi

 Temel Kimya

 Fizyoloji

 Beslenme İlkeleri

3.ve 4. Dönem Dersleri

 Çocuk Hastalıklarında Beslenme ve Diyetetik Uygulamaları

 Psikoloji Bilimi

 Beslenme Biyokimyasına Giriş

 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

 Besin Kimyası ve Analizleri

5.ve 6. Dönem Dersleri

 Ana - Çocuk Beslenmesi

 Toplu Beslenme Sistemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

 Nutrigenetik ve Epigenetik

 Beslenme Sorunları ve Epidemiyoloji

 Beslenme Biyokimyası

7.ve 8. Dönem Dersleri

 Sporcu Beslenmesi

 Diyetetik Uygulamalarda İlke ve Sorunlar

 Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi I - II

 Gıda Kontrolü ve Mevzuatı

 Olağandışı Durumlarda Beslenme Yönetimi

 Beslenme ve Diyetetik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

 Bölüm mezunları spor salonlarında, spa merkezlerinde ve zayıflama merkezlerinde iş bulabilir. Bunun dışında özel hastanelerde sağlık danışmanlığı yapabilir, açtıkları kliniklerde sağlıklı beslenme eğitimleri verebilirler.

 Beslenme ve Diyetetik Çalışma Alanları Nelerdir?

 Beslenme ve Diyetetik mezunları devlet ve şehir hastanelerinde çalışabilir. Özel bir klinik açıp beslenme danışmanlığı yapabilir. Beslenme ve Diyetetik mezunlarının çalışabileceği diğer kurumlar: Bakım evleri, kreşler, onkoloji ve diyabet üniteleri, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocakları ve danışmanlık merkezleri.

 Beslenme ve Diyetetik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

 Yeni Yüzyıl Üniversitesi

 Zirve Üniversitesi

 İstanbul Medipol Üniversitesi

 İstanbul Esenyurt Üniversitesi

 Şifa Üniversitesi

 Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

 Başkent Üniversitesi

 Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi

 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

 Acıbadem Üniversitesi

 Bahçeşehir Üniversitesi

 Trakya Üniversitesi

 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

 Hacettepe Üniversitesi

 Selçuk Üniversitesi

 Erciyes Üniversitesi

 Ankara Üniversitesi

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 Marmara Üniversitesi

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