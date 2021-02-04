Besle Kargayı Oysun Gözünü atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Pek çok farklı yerde uyum göstererek kullanılan besle kargayı oysun gözünü atasözü, en çok bilinen atasözleri içerisinde yer alır. Aynı zamanda bu atasözünün tam olarak ne anlama geldiği konusunda internet üzerinden araştırma da yapılmaktadır. İşte besle kargayı oysun gözünü atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (tdk) hakkında merak edilenler.
Birçok atasözünde olduğu gibi besle kargayı oysun gözünü atasözü de anlamı ifadesi üzerinde yaygın kullanılmaktadır. Özellikle herhangi bir kişiye ima amaçlı kullanılan bu atasözü oldukça fazla sevilir.
Besle Kargayı Oysun Gözünü Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bir insana yapılan iyiliklerden sonra o iyiliğin karşılığını vermeden, arkadan iş çeviren birini anlatmaktadır. Aynı zamanda yapılan iyiliğe karşı ihanet ya da hıyanet şeklinde de ifade edilir.
Besle Kargayı Oysun Gözünü Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Besle kargayı oysun gözünü atasözünü tek başına ya da cümle içerisinde kullanabilirsiniz.
‘’Onca yardımlarından sonra yaptığına bak; besle kargayı oysun gözünü.’’
Görüldüğü üzere bu şekilde farklı yerlerde amaca uygun olarak besle kargayı oysun gözünü atasözünün değerlendirebilirsiniz.
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