Besle Kargayı Oysun Gözünü atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birçok atasözünde olduğu gibi besle kargayı oysun gözünü atasözü de anlamı ifadesi üzerinde yaygın kullanılmaktadır. Özellikle herhangi bir kişiye ima amaçlı kullanılan bu atasözü oldukça fazla sevilir.

Besle Kargayı Oysun Gözünü Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir insana yapılan iyiliklerden sonra o iyiliğin karşılığını vermeden, arkadan iş çeviren birini anlatmaktadır. Aynı zamanda yapılan iyiliğe karşı ihanet ya da hıyanet şeklinde de ifade edilir.

Besle Kargayı Oysun Gözünü Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Besle kargayı oysun gözünü atasözünü tek başına ya da cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

‘’Onca yardımlarından sonra yaptığına bak; besle kargayı oysun gözünü.’’

Görüldüğü üzere bu şekilde farklı yerlerde amaca uygun olarak besle kargayı oysun gözünü atasözünün değerlendirebilirsiniz.