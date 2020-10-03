Besin piramidi nedir? Besin piramidi özellikleri ve hayvanlar

Besin piramidi, canlıların beslenme özelliklerini ve besin alışverişini gösterir. Bu şemada canlılar bakteriler, üreticiler ve tüketiciler olmak üzere üç ayrı başlıkta toplanır. En önemli besin kaynağı olan bitkiler piramidin ilk basamağında yer alıyor. Bazı çizimlerde bitkiler, güneş ile birlikte gösterilmektedir.

Besin Piramidi Nedir?

Besin piramidi enerjinin doğal dönüşümünü ve canlıların beslenme düzenini gösterir. Piramidin bölümlerine trofik düzey adı verilir. Aynı zamanda ekolojik sistemin yapısını gösteren örnek bir şemadır. Piramidin şekli bölgeye, zamana ve konuma göre değişir. Örneğin kara canlıları ile deniz canlıları arasındaki taksonomi farklı düzeylerdedir. Bununla birlikte coğrafi farklılıklar da canlıların beslenme alışkanlığını değiştirebilir. Örneğin pandaların ataları etçil iken günümüzde yaşayan pandalar otçuldur. Aynı şekilde önceden etçil olan martılar şimdi etçi - otçul yapıdadır.

Besin piramidine bakılarak ekolojik sistem ve hayvanların beslenme döngüsüne dair genel bilgiler edinilebilir.

Besin Piramidi Özellikleri ve Hayvanlar

Piramidin alt basamağında üreticiler yer alır. Fotosentez yapan bitkiler enerji akışı sağlar ve üretici sınıfında yer alır. Fotosentez güneş ışığıyla yapıldığı için güneş, eko sistemin ve besin piramidinin önemli bir parçasıdır. Bitkilerin dışında öglena ve mavi - yeşil algler de üretici canlılara örnek olarak gösterilebilir. Güneşten aldıkları enerjiyi kimyasal enerjiye dönüştürürler. Bu dönüşüm esnasında inorganik maddeler kademeli olarak organik madde haline gelir. Besin piramidinin alt basamağında yer alan üreticilerin diğer adı ototrof'tur.

2.trofik düzeyde birincil tüketiciler yani otçullar bulunuyor. İnek, fil, at, tavşan bu düzeyde yer almaktadır. Herbivor olarak da tanımlanırlar.

3.trofik düzey yılan ve timsah gibi sürüngenlerin ve kurt, tilki gibi etoburların basamağıdır. Bu hayvanlar, otçul hayvanlarla beslenir.

4.basamakta hem etçil hem otçul hayvanlar yer alıyor. Bu hayvanların diğer isimleri ''yırtıcılar'' ''hepçil'' ve ''üçüncül'' tüketicilerdir.

Besin piramidinde aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça belli başlı değişimler gözlemlenir. Bu değişimlerin başında zehirli madde oranının artması yer alır. Hayvanlar arasında enerji dönüşümü attıkça maddelerdeki zehir miktarı da artar. Biyokütlenin ve canlı sayısının azalması da gözlemlenen diğer değişimler arasındadır. Enerjinin en az olduğu düzey piramidin en üst noktasıdır. Çünkü her trofik düzeyde aktarılan enerji miktarı periyodik olarak azalır.