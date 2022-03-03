Beşiktaş Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Beşiktaş Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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Beşiktaş ilçesi, İstanbul'un nezih semtleri arasındadır. Herkes tarafından duyulan Beşiktaş ilçesi Avrupa yakasında buluyor. Adliyeye gidecek olan kişilerin Çağlayan adliyesine ulaşması gerekiyor.

Beşiktaş Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

İlçelerle ilgili bilgi araştırması yapanlar Beşiktaş ilçesini de araştırabiliyor. İstanbul'a bağlı olan Beşiktaş ilçesi herkesin ilgisini çeken bir ilçedir. Konum bakımından araştırılan Beşiktaş ilçesi, internet üzerinde aranabiliyor.

Beşiktaş ilçesine ulaşmak için Anadolu yakasına değil, Avrupa yakasına gitmek gerekiyor. Beşiktaş ilçesi İstanbul şehrinin Avrupa yakasında yer alan bir ilçesidir. Beşiktaş'a gitmek isteyenlerin mutlaka Avrupa yakasına geçiş yapması gerekiyor. Anadolu yakasında bulunan bir ilçe değildir.

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İstanbul Beşiktaş Avrupa mı? Anadolu Yakası mı?

İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri de, Beşiktaş'tır. Beşiktaş ilçesine ulaşım sağlamak için hangi yakada olduğunu bilmek gerekiyor. İstanbul'da yaşamayan kişiler Beşiktaş ilçesinin bağlı olduğu yakayı araştırabiliyor. Avrupa yakasında yer alan ilçelerden birisi de, Beşiktaş ilçesidir. Beşiktaş ilçesine ulaşım sağlamak için Avrupa yakasına gitmek gerekiyor.