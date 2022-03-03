Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Beşiktaş Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Beşiktaş Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

Beşiktaş Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı İstanbul Beşiktaş Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

İstanbul şehrinde bulunan ilçelerin listesi kişilerce öğrenilmek isteniyor. İstanbul şehrini ziyaret edecek bireyler farklı konularda bilgiler araştırabiliyor. Beşiktaş ilçesine ulaşmak isteyenler İstanbul'un hangi yakasında olduğunu bilmesi gerekiyor. Beşiktaş ilçesinin hangi adliyeye bağlı olduğu bireylerce araştırılan önemli bilgiler arasındadır. Beşiktaş hangi yakada ve hangi adliyeye bağlı? İstanbul Beşiktaş Avrupa mı Anadolu yakası mı tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Beşiktaş ilçesi, İstanbul'un nezih semtleri arasındadır. Herkes tarafından duyulan Beşiktaş ilçesi Avrupa yakasında buluyor. Adliyeye gidecek olan kişilerin Çağlayan adliyesine ulaşması gerekiyor. 

 Beşiktaş Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı? 

 İlçelerle ilgili bilgi araştırması yapanlar Beşiktaş ilçesini de araştırabiliyor. İstanbul'a bağlı olan Beşiktaş ilçesi herkesin ilgisini çeken bir ilçedir. Konum bakımından araştırılan Beşiktaş ilçesi, internet üzerinde aranabiliyor. 

 Beşiktaş ilçesine ulaşmak için Anadolu yakasına değil, Avrupa yakasına gitmek gerekiyor. Beşiktaş ilçesi İstanbul şehrinin Avrupa yakasında yer alan bir ilçesidir. Beşiktaş'a gitmek isteyenlerin mutlaka Avrupa yakasına geçiş yapması gerekiyor. Anadolu yakasında bulunan bir ilçe değildir. 

Haberin Devamı

 İstanbul Beşiktaş Avrupa mı? Anadolu Yakası mı? 

 İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri de, Beşiktaş'tır. Beşiktaş ilçesine ulaşım sağlamak için hangi yakada olduğunu bilmek gerekiyor. İstanbul'da yaşamayan kişiler Beşiktaş ilçesinin bağlı olduğu yakayı araştırabiliyor. Avrupa yakasında yer alan ilçelerden birisi de, Beşiktaş ilçesidir. Beşiktaş ilçesine ulaşım sağlamak için Avrupa yakasına gitmek gerekiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş
Zelenskinin direnişinde Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

Zelenski'nin 'direnişinde' Saakaşvili detayı: Stratejisini onun hatası üzerine kurdu

#Zelenski
Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

Film gibi bir hikaye... Taşıyıcı anne ile doğan ikizler Kiev’de mahsur kaldı, ABD’li ebeveynler çaresiz…

#Rusya-Ukrayna