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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 11.07.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Beşiktaş da ‘Telafide Ben de Varım’ dedi

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Beşiktaş da ‘Telafide Ben de Varım’ dedi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Telafide Ben de Varım” programı, öğrencilerin tatillerini verimli geçirmeleri için 81 ilde, 8 milyon öğrencinin katılımı ve 500 bine yakın etkinlikle son hız devam ediyor. Programa Beşiktaş Spor Kulübü de destek vereceğini açıkladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beşiktaş Jimnastik Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcular Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Emre Bilgin ve öğrencilerle bir araya geldi. Sporun çocukların hem zekâ hem de duygusal gelişimi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Ziya Selçuk, bu nedenle “Telafide Ben de Varım” programında yüzlerce sportif etkinliğe yer verildiğini belirtti. Sergen Yalçın da telafi etkinlikleri için ne destek gerekiyorsa vermeye hazır olduklarını vurguladı. Ardından Bakan Selçuk ve Sergen Yalçın, “Telafide Ben de Varım” tişörtleriyle yeşil sahaya çıktı.

Beşiktaş da ‘Telafide Ben de Varım’ dedi

ÖĞRENCİLERLE FUTBOL OYNADI
Isınma hareketlerinin ardından  Selçuk, öğrencilerle futbol oynayıp bol bol sohbet etti.  “Salgında çocukların yarım kalan teneffüsleri, aktiviteleri gibi tişörtlerdeki yarım kalpleri de ellerimizle tamamlıyoruz” diyen Ziya Öğretmen ve  futbolcular öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi. Yalçın, Bakan Selçuk’a 06 numaralı, Ziya Selçuk yazılı, kırmızı Beşiktaş forması hediye etti.

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